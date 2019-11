Kawa dla seniorów aż w 90 punktach

vdu

Akcja „Spotkajmy się przy filiżance kawy” potrwa do 5 stycznia. Większość kawiarni i restauracji tradycyjnie czeka na seniorów w niedzielę, ale niektóre z nich będą częstowały kawą czy herbatą także w inne dni tygodnia: od wtorku do czwartku, (14-15 godz.) „Coffee1” (ul. Užupio 9), w sobotę od 10 do 18 godz. w kawiarni „Pirmas blynas“ (al. Konstitucijos 12A), w sobotę od 10 do 11 godz. w restauracji „Šeimos restoranėlis“ (ul. Paupio 5), zaś restauracja „Amatininkų užeiga“ czeka na seniorów do 23 grudnia w każdą niedzielę od godz. 11 do 13.

Aby otrzymać bezpłatną kawę lub herbatę należy okazać legitymację emeryta.

Listę kawiarni, które biorą udział w akcji można znaleźć TUTAJ

Do ubiegłorocznej akcji włączyło się 85 wileńskich kawiarni i restauracji, które podarowały ponad 8 tysięcy kubeczków herbaty oraz kawy.