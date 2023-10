Katarzyna Parszuta przeszła przesłuchania w ciemno w „The Voice of Poland”

K. Parszuta w przesłuchaniach w ciemno zaśpiewała piosenkę Hanki Ordonównej „Miłość Ci wszystko wybaczy” z filmu „Szpieg w masce”. Jurorzy zauważyli, że jest to utwór rzadko wykonywany na scenie „The Voice of Poland”, jednak wykonanie K. Parszuty odwróciło fotel Marka Piekarczyka. Głos wokalistki został doceniony przez słuchaczy oraz jurorów.

„Wybrałam właśnie tę piosenkę, gdyż taka muzyka to moje klimaty, które bardzo lubię. Myślę, że to był trafny wybór, bo to nie jest do końca ta muzyka, która brzmi na tej scenie. Uważam, że to jest klasyka – zawsze aktualna” – powiedziała K. Parszuta w rozmowie z Kamilem Zalewskim – wieloletnim współpracownikiem Radia Znad Wilii, korespondentem Polskiego Radia na Litwie.

Występ K. Parszuty:

Katarzyna Parszuta pochodzi z Litwy, z polskiej rodziny o tradycyjnych wartościach. Jest mamą dwuletniej Kamili, która często towarzyszy jej na scenie i za kulisami.

Studiowała edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej na lubelskim UMCS. To właśnie w Polsce poznała poezję śpiewaną i zachwyciła się tym gatunkiem muzycznym. Wróciła na Wileńszczyznę z dyplomem dyrygenta, bogatsza o znajomość współczesnej polszczyzny i poezji śpiewanej. W Centrum Kultury w Podbrodziu założyła chór dziecięco-młodzieżowy, zespół kameralny oraz studio piosenki dla wszystkich chętnych do muzykowania. Była finalistką programu „Czas na Przebój” w TVP Wilno. Podkreśla, że dzięki udziałowi w takich programach może przybliżyć twórczość polskich mistrzów słowa Polakom na Litwie.

Katarzyna komponuje muzykę chóralną oraz pisze teksty piosenek – po polsku i z przesłaniem. Chce wyjść ze swoją twórczością do ludzi. Stąd też pomysł, by wziąć udział w „The Voice of Poland”, do czego od dawna namawiali ją znajomi z Polski. W programie chciałaby zaprezentować utwory, które sama lubi i pokazać, że w programach telewizyjnych jest miejsce na ambitny tekst.