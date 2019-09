Karczewski w Wilnie: Zjazd Wilniuków łączy Polskę i Litwę

vdu

„Jesteśmy po rozmowach z organizatorami, osobami, które przyczyniły się do organizacji II Światowego Zjazdu Wilniuków. Chciałbym za to podziękować, bo zorganizowanie tak ważnej uroczystości jest niezwykle istotne. Widzimy, jak to jest ważne dla Polaków, którzy stąd wyjechali, którzy się tu urodzili, którzy tu mają swoje korzenie, odnajdują te korzenie, przyjeżdżają do Wilna, spotykają się tutaj i łączą – łączą Polskę, łączą Litwę. Łączą te osoby, które stąd kiedyś wyjechały i te osoby, które tu mieszkają, chcą otrzymywać polskość i dzielić się polskością, pokazywać polskość. Ten zjazd łączy Polskę i Litwę i bardzo za to dziękuję” – mówił marszałek Karczewski podczas spotkania z wileńskimi dziennikarzami.

Polityk odnotował, że relacje łączące Polskę i Litwę są coraz lepsze.

„Bardzo dobre, coraz lepsze relacje między władzami Litwy i Polski też przyczyniają się do dobrego klimatu, dobrej atmosfery wokół zjazdu i naszych wszystkich relacji. Chcę państwa zapewnić, że w dalszym ciągu będziemy podtrzymywać te relacje, budować je. Sam osobiście spotykam się dziś z przewodniczącym Sejmu Litewskiego Viktorasem Pranckietisem. Będziemy rozmawiać o dobrych relacjach, ale również o naszej przyszłości i dalszej współpracy” – zapewnił Karczewski.

Jak dodał, podczas spotkania zostaną poruszone kwestie współpracy parlamentarnej, gospodarczej, sprawy połączeń strategicznych, ale także „tematy trudne”.

„Poruszymy również sprawy, o których zawsze rozmawiamy – te bardzo dobre, i te, które jeszcze są do zakończenia – pisownię nazwisk polskich. Będziemy poruszać te trudne tematy, nigdy od nich nie odstępujemy. Myślę, że nasz dialog, spokojny, ale konsekwentny, doprowadzi do dobrych rozwiązań” – podkreślił marszałek Senatu RP.

Fot. Roman Niedźwiecki/ Stanisław Karczewski

Nawiązując do rychłego startu TVP Wilno, Stanisław Karczewski, który przyjechał do Wilna po kilkudniowej wizycie na Łotwie, powiedział, że kolejnym krokiem będzie tworzenie Telewizji Polskiej właśnie w tym kraju.

„Widzę, jaka tam jest wielka potrzeba retransmisji, zorganizowania następnej filii Telewizji Polskiej. Przyjechałem z Łotwy głównie z takim przekazem. Podczas spotkania z prezydentem Łotwy za trzy dni na pewno będę rozmawiał o tym, bo wiem, jak dla Polaków tam mieszkających ważny jest kontakt z językiem polskim. Świetnie mówią po polsku osoby w wieku podeszłym, bardzo dobrze mówią po polsku dzieci, natomiast średnie pokolenie czeka na możliwość kontaktu z językiem polskim” – relacjonował marszałek.

Podczas konferencji Stanisław Karczewski wspólnie z organizatorami Światowego Zjazdu Wilniuków zaprezentował wydaną specjalnie z okazji tego wydarzenia pocztówkę, stworzoną na wzór plakatu międzywojennego, który symbolizował Wilno na targach w Paryżu.