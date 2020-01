Karbauskis potwierdza: Savickas kandydatem na ministra gospodarki i innowacji

vdu

„Kandydatura ta została mi przedstwiona. To radny Samorzadu m. Wilna, który od dłuzszego już czasu pracuje jako doradca preimera (…). Wielokrotnie osobiście się z nim spotykałem. Nie mam wątpliwości co do jego kompetencji“ – powiedział Ramūnas Karbauskis.

„Zapewne dzisiaj wieczorem kwestia ta zostanie przedstawiona i będzie omawiana na dzisiejszym wieczorny, posiedzeniu rządzącej koalicji. O innych nazwiskach nie słyszałem, nie były omawiane żadne inne warianty” – dodał.

Stanowisko ministra gospodarki i innowacji się zwolniło po objęciu przez poprzedniego szefa resortu Virginijusa Sinkevičiusa stanowiska eurokomisarza ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa.

L. Savickas jest radnym wileńskiego samorządu, doradza także premierowi S. Skvernelisowi w kwestiach gospodarki i zmian strategicznych.