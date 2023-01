Już za tydzień 700. urodziny Wilna – będą ograniczenia w ruchu

Od godz. 19:30 publiczność zgromadzona na Placu Katedralnym zanurzy się w harmonii słów, dźwięków, głosów i obrazów – ciągła opowieść o Wilnie jako mieście nas wszystkich – nie tylko wilnian. W jubileuszowym koncercie wezmą udział Andrius Mamontovas, Monika Liu, Mantas Jankavičius, Orkiestra Kameralna św. Krzysztofa i wielu innych wykonawców. Na uczestników uroczystości czekać będzie Plac Katedralny, który zamieni się w nietradycyjną scenerię, rozświetloną znakami „Portalu Czasu” – wizualnymi obrazami przeszłości i teraźniejszości.

Przed koncertem 25 stycznia o godzinie 18:00 rozpocznie się tradycyjny „Festiwal Świateł”. Przez 4 wieczory z rzędu zaprosi do obejrzenia instalacji świetlnych stworzonych przez znanych artystów, które zabłysną najjaśniejszymi kolorami w różnych częściach miasta. „Festiwal świateł” będzie czekał na gości w dniach 25-28 stycznia od godz. 18:00 do 23:00.

W czasie imprez będą obowiązywały ograniczenia w ruchu

25 stycznia od godz. 18:00 do 23:00 obowiązuje całkowity zakaz ruchu pojazdów (w tym transportu publicznego) na ulicach Tilto, T. Vrublevskio, Šventaragio, L. Stuokos-Gucevičiaus, Barboros Radvilaitės gatvėmis oraz na odcinku ul. Maironio od ul. Barboros Radvilaitės do ul. Aukštaičių.

W dniach 25-26 stycznia od godz. 18:00 do 23:00 oraz w dniach 27-28 stycznia od godz. 16:00 do 23:00 obowiązuje całkowity zakaz ruchu pojazdów na terenie ulic Universiteto, Dominikonų, Šv. Jono, Švarco oraz na odcinku ul. Gaono od ul. Švarco do ul. Šv. Jono.

Zmienią się trasy komunikacji miejskiej

Z okazji urodzin Wilna przejazdy komunikacją miejską 25 stycznia będą bezpłatne. Dla wygody wilnian w okresie imprez od godz. 18:00 do 21:30 częściej będą kursować autobusy nr. 1G, 4G i 6G, 10, 22, 33, 43, 52 i 53 oraz trolejbusy nr. 2, 3, 4 i 17. W tym czasie autobusy nr. 4G będą dodatkowo zatrzymywać się na przystanku Rinktinės w obu kierunkach.

W związku ze zmianami w ruchu w okolicach Placu Katedralnego tymczasowo zmienią się trasy i rozkłady jazdy autobusów nr. 10, 11, 33 i 89. Zmienione rozkłady jazdy oraz trasy pod linkiem: Viešojo transporto pokyčiai Vilniaus gimtadienio metu (arcgis.com).

Na podst. vilnius.lt