Jutro dzień bez samochodu – transport publiczny w Wilnie będzie darmowy

„W stolicy jest wiele sposobów, aby ludzie mogli wygodnie poruszać się po mieście, niezależnie od wybranej przez siebie metody – transportu publicznego, roweru, samochodu, pieszo, skuterem czy w inny sposób. Wilno posiada Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i nie jest to tylko dokument teoretyczny, ale zestaw projektów, które faktycznie są wprowadzane w mieście i wspólna strategia mobilności miejskiej. Mobilność to znacznie więcej niż tylko transport, to całe doświadczenie podróżne, którego doświadcza osoba wychodząca z domu.

Transport publiczny jest jednym z głównych środków transportu, a darmowe podróżowanie, które w niektóre dni umożliwia Wilno, jest symbolicznym ukłonem w stronę tych, którzy codziennie podróżują autobusami i trolejbusami, a także zachętą dla tych, którzy zwykle nie korzystają z transportu publicznego” – mówi Modesta Gusarovienė, dyrektor SĮ „Susisiekimo paslaugos”.

W dzień bez samochodu kontrolerzy komunikacji miejskiej porzucą czerwone minibusy i także będą podróżować autobusami i trolejbusami, aby utrzymać porządek w mieście. Ponadto będą rozdawać obywatelom ulotki JUDU na temat postępów w mobilności i planowanych działaniach w Wilnie.

22 września osoby podróżujące komunikacją miejską nie będą musiały aktywować biletów w autobusie, trolejbusie ani w aplikacjach mobilnych m.Ticket i Trafi.

Przypomina się, że decyzją Rady Miejskiej można bezpłatnie podróżować środkami komunikacji miejskiej po stolicy 6 razy w roku: 16 lutego, 11 marca, 6 lipca, 22 września (czyli w Międzynarodowy Dzień bez Samochodu), w dzień oświetlenia choinki bożonarodzeniowej oraz w Sylwestra.