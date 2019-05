vdu

Chociaż Jurij Veklenko, który wystąpił w półfinale z piosenką ,,Run With The Lions“, ale nie zakwalifikował się do dziesiątki finalistów, zdobył uznanie wielu odbiorców. Artysta na lotnisku powiedział dziennikarzom, że pomimo porażki nadal będzie tworzyć i koncertować. ,,Jeszcze o mnie usłyszycie” – żartował.

Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji został holenderski piosenkarz Duncan Lauence z piosenką „Arcade”.