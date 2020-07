Jubileuszowy XX Zlot Turystyczny AWPL-ZChR i ZPL: Tu bije polskie serce

11 października br. członkowie AWPL-ZChR będą kandydować w wyborach parlamentarnych i „wszystko wskazuje na to, że będzie dobrze” – powiedział w trakcie przemówienia przewodniczący partii Waldemar Tomaszewski.

„Ale żeby było dobrze musimy nabrać sił, odpocząć, poobcować, podyskutować, porozmawiać, zabawić się i właśnie temu służą nasze imprezy” – zachęcił uczestników imprezy polityk.

Waldemar Tomaszewski/Fot. Joanna Bożerodska

Pierwszy zlot AWPL-ZChR odbył się w 2001 r. nad jeziorem Dauksze, a od 2010 r. wydarzenie organizowane jest w Bieliszkach nad jeziorem Oświe (lit. Asvėja). „Na tych zlotach zbierają się wielopokoleniowe rodziny – i młodsi, i starsi, i średniego wieku – i to dodaje nam siły” – powiedział o corocznej imprezie przewodniczący AWPL-ZChR.

Fot. Joanna Bożerodska

„Tu bije polskie serce, a polski duch unosi się nad wodami jeziora. To wszystko czuje się będąc tutaj z państwem, będąc razem. Wileńszczyzna to wspaniały, piękny kraj. To wspaniała ziemia przodków, to wspaniała ziemia Państwa, którą ubogacacie sobą, swoją działalnością, kulturą i dbałością o wszystko co przypomina polskość. My to w Koronie widzimy i doceniamy”. – powiedział Bogusław Rogalski, prezes ugrupowania Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin (ZChR)

Bogusław Rogalski/Fot. Joanna Bożerodska

Odnosząc się do zbliżających się wyborów parlamentarnych na Litwie polski polityk dodał: „Mam nadzieję, że te wybory jesienne, które przed państwem, potwierdzą po raz kolejny tę wysoką pozycję [sic] AWPL-ZChR na litewskiej scenie politycznej i potwierdzą jedno, że dzisiaj w Europie, dzisiaj na Litwie potrzebni są politycy i partie, które stawiają na wartości chrześcijańskie, bo tylko one są gwarancją dbania o każdego człowieka”.

W trakcie zlotu uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w różnorodnych grach i zawodach sportowych, a także w wieczornym programie artystycznym.