Jubileuszowa pielgrzymka Turgiele-Mejszagoła

Pielgrzymów przywitali mieszkańcy miasteczka oraz ksiądz proboszcz kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Edward Dukiel.

Podczas uroczystej Mszy św. pątnicy, parafianie i goście modlili się w intencji księdza prałata Józefa Obrembskiego. 7 czerwca minie 11. rocznica śmierci szanowanego kapłana, będącego duchowym autorytetem mieszkańców Wileńszczyzny. Modlono się też za pielgrzymów, którzy od dziesięciu lat przemierzają pątniczy szlak śladami księdza prałata.

Podczas wspólnej modlitwy polecono wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny wszystkich, dla których ksiądz prałat Józef Obrembski był opoką, i którym zależy, aby jego nauczanie było nadal krzewione wśród młodego pokolenia Wileńszczyzny.

„Ksiądz prałat Obrembski był gorliwym apostołem dzieci i młodzież. Prosimy Cię, Panie Jezu, za młode pokolenia mieszkańców Wileńszczyzny, by, budując swoje życie na wartościach chrześcijańskich, odnajdywały Boga, umacniały swoją wiarę, pogłębiały nadzieję i udoskonalały miłość” – modlili się uczestnicy Mszy św.

Wierni modlili się też o rychłą beatyfikację szanowanego na Wileńszczyźnie kapłana.

W okazji 10-lecia pielgrzymki jej uczestnicy złożyli w mejszagolskim kościele srebrne wotum w kształcie serca.

Po nabożeństwie odbył się apel przy grobie ks. Józefa Obremskiego przy mejszagolskim kościele. Modlitwę przy grobie Patriarchy Wileńszczyzny swoim śpiewem upiększył chór parafialny „Moderato”. Organizatorzy: mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść i prezes ZPL Waldemar Tomaszewski podziękowali wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie trasy pielgrzymkowej.

Zebrani mieli okazję obejrzeć eksponowaną przy kościele wystawę plenerową, zatytułowaną „Pielgrzymki śladami ks. prałata Józefa Obrembskiego Turgiele-Mejszagoła w obiektywie”. To swoista kronika dziesięciu lat pielgrzymki. Wystawę przygotowało Muzeum Księdza Prałata Józefa Obrembskiego.

Pierwsza pielgrzymka ku czci ks. prałata Józefa Obrembskiego odbyła się w 2012 roku z inicjatywy mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść. Wydarzenie to stało się tradycją i nieprzerwanie jest kontynuowane do dzisiaj. Nawet w czasie pandemii nie zaniechano trudu szlaku pielgrzymkowego, co prawda w 2020 roku pielgrzymka Turgiele-Mejszagoła miała formę rajdu rowerowego ze względu na trudną sytuację epidemiczną.

Tegorocznej pielgrzymce przyświecało motto „Pasterz według serca Bożego”. Udział w niej wzięła młodzież szkolna i ich rodzice, harcerze, nauczyciele, politycy, radni, samorządowcy, siostry zakonne i księża, przedstawiciele starostw, placówek socjalnych i kulturalnych, mieszkańcy. Pielgrzymi wyruszyli w sobotę rano z Turgiel i wieczorem doszli do Rudomina. Dziś rano pokonali trasę Suderwa-Mejszagoła. Ogółem przeszli ok. 30 kilometrów. Pierwszego dnia pielgrzymowało około 200 osób, a drugiego dnia na szlak ruszyło ok. 300 osób.

Jednym z głównych celów pielgrzymki jest propagowanie wartości i idei chrześcijańskich, którymi w życiu kierował się ks. prałat Józef Obremski.





























Fot. Janina Wołejszo

Źródło: l24.lt, fot. Janina Wołejszo