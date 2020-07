Jubileuszowa Pielgrzymka Miłosierdzia dotarła do Ostrej Bramy

Uczestnicy Pilelgrzymki Ejszyszk-Ostra Brama już po raz 30. dotarli do Matki Miłosierdzia. Pielgrzymka, która od lat jest nieodłącznym elementem krajobrazu religijnego Wileńszczyzny wyruszyła jak co roku pomimo pandemii. Organizatorzy zadbali o odpowiednie środki ostrożności, większą liczbę wolontariuszy niż w poprzednich latach. „Wyruszyliśmy, bo sytuacja na Litwie jest dosyć opanowana, a dla nas ten rok, gdy pielgrzymka obchodzi jubileusz jest wyjątkowy. Szliśmy z wiarą, oczywiście realizując wszystkie rekomendacje, przeznaczone na czas pandemii” - mówi ks. Wiktor Kudriaszow, przewodnik pielgrzymki. Do pielgrzymów z Wileńszczyzny dołączyła także ok. 20 osobowa grupa z Polski.