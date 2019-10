Joanna Moro dołączy do mistrzostw w morsowaniu

vdu

Do udziału w niezwykłym przedsięwzięciu aktorka zaprasza między innymi w mediach społecznościowych. Joanna Moro, która obecnie spodziewa się dziecka, sama jest doświadczonym morsem i zamierza uczestniczyć w wyzwaniu.

„Morsujesz? Możesz poszczycić się czasem spędzonym w lodowatej wodzie powyżej 10-15 minut? Te zawody są dla Ciebie! Wiemy, że idea morsowania to nie czas spędzony w wodzie, lecz jest bardzo dużo ludzi, którzy czerpią przyjemniość z długiego przebywania w przeręblu. Przyjedź na targi SNOW EXPO na PGE Narodowy już 27 października i baw sie z nami ! Wyłonimy najlepszą trójkę spośród nas oraz trzy najlepsze Kluby Morsów!” – brzmi anons tego wydarzenia.

Ponadto w ten weekend w Warszawie ma paść rekord w morsowaniu. Pięciu uczestników biorących udział w wydarzeniu w systemie zmianowym (co 12 minut) będzie morsować przez 12 godzin bez przerw. Oznacza to, że każdy z uczestników wejdzie w ciągu 12 godzin przynajmniej dwanaście razy do lodowatej wody na czas 12 minut, łącznie spędzając 2,5 godziny w ośrodku z wodą o temperaturze 1-3 stopnie Celsjusza. Jednym z inicjatorów i uczestników tego planowanego rekordu jest Valerjan Romanovski, który już w ubiegłym roku podjął się podobnego wyczynu.

Fot. FB/Valerjan Romanovski

„Kontynuując zapoczątkowaną w lutym 2018 roku akcję “Oswajamy Mróz”, w której testowaliśmy zachowania człowieka i sprzętu w warunkach długotrwałej ekspozycji na skrajnie niskie temperatury otoczenia, planujemy w dniu 26 października 2019 roku wyznaczyć nową kategorię Rekordu Guinnessa – morsowanie zespołowe 12h. Polegał on będzie na długotrwałym regularnym wychładzaniu organizmu, poprzez zanurzanie w lodowatej wodzie o temperaturze 1-3 stopnie Celsjusza” – zapowiadają organizatorzy projektu.