Język rosyjski znika z programów nauczania. Uczniowie wybierają między innymi język polski

„Nauka języka rosyjskiego przez długi czas była w Litwie przyjętą normą. Jednak w świetle obecnej sytuacji geopolitycznej postanowiliśmy to zmienić, promując naukę języków państw Unii Europejskiej w szkołach. Wzmacnianie relacji z takimi strategicznymi partnerami Litwy jak Polska czy Niemcy jest niezbędne – a wszystko może zacząć się od lepszej komunikacji. Nauka języków nie tylko rozwija umysł i daje wiedzę o innych narodach, ale również otwiera szersze możliwości kariery dla każdego”, – powiedział wicemer Wilna, Vytautas Mitalas.

Od początku roku szkolnego 2023/2024 w wileńskich szkołach można uczyć się języka hiszpańskiego jako drugiego języka obcego. Inicjatywa ta spotkała się z niespodziewanym zainteresowaniem – w roku szkolnym 2023–2024 języka hiszpańskiego uczyło się w Wilnie 230 uczniów, natomiast w bieżącym roku szkolnym już 5 114. Oznacza to niemal dwukrotny wzrost w ciągu jednego roku. Aby przyciągnąć nauczycieli języka hiszpańskiego, stołeczny samorzad oferuje im tymczasowy dodatek do pensji w wysokości 400 euro netto. Obecnie język hiszpański nauczany jest w 46 szkołach Wilna. Od września 2026 roku hiszpańskiego będzie można się uczyć jako pierwszego języka obcego we wszystkich szkołach w kraju.

Gimnazjum w Fabianiszkach była jedną z pierwszych szkół, które rozpoczęły nauczanie języka hiszpańskiego – i spotkało się to z ogromnym zainteresowaniem. Obecnie języka hiszpańskiego jako drugiego języka obcego uczy się tam 310 uczniów, a zajęcia prowadzi 3 nauczycieli.

„Już w pierwszym roku zauważyliśmy ogromne zainteresowanie – zarówno wśród uczniów klas piątych, jak i starszych. Otrzymaliśmy wiele zapytań od rodziców uczniów-sportowców, dlatego już w pierwszym roku umożliwiliśmy naukę języka hiszpańskiego także od 9 klasy. Biorąc pod uwagę, że tak duża liczba chętnych uczniów pojawiła się w mniej niż dwa lata, mogę śmiało stwierdzić, że ta inicjatywa była trafiona i odpowiada na potrzeby społeczeństwa” – mówi dyrektor Gimnazjum w Fabianiszkach, Linas Janulionis.

W Wilnie rośnie także liczba szkół, które oferują język polski jako drugi język obcy. Obecnie w trzech szkołach miejskich nauka języka polskiego jest zintegrowana z programem nauczania. W Gimnazjum w Solenikach języka polskiego jako drugiego uczą się 24 uczniowie, w Szkole Podstawowej w Kolonii Wileńskiej – 43, a w Progimnazjum im. Barbary Radziwiłłówny – 12 uczniów. W Progimnazjum Žemynos 12 uczniów uczestniczy w pozalekcyjnym programie edukacyjnym „Język i kultura polska”. Szkoła ta planuje od przyszłego roku włączyć język polski jako drugi język obcy do programu nauczania.

W ciągu dwóch lat liczba nauczycieli języka rosyjskiego w Wilnie spadła z 80 do 59. Część z nich się przekwalifikowuje i zostaje nauczycielami innych języków obcych, edukacji wczesnoszkolnej lub pedagogami socjalnymi. 20% nauczycieli języka rosyjskiego w Wilnie to osoby w wieku emerytalnym lub starsze. Liczba nauczycieli innych języków obcych w stolicy rośnie z roku na rok. Przykładowo, w ciągu dwóch lat liczba nauczycieli języka niemieckiego wzrosła z 43 do 57, francuskiego – z 27 do 50, a angielskiego – z 436 do 487. Według danych z września 2025 r., w mieście nadal poszukiwanych jest 7 nauczycieli języka angielskiego i 2 nauczycieli języka hiszpańskiego. Braku nauczycieli języka rosyjskiego nie odnotowano.

Wileńskie szkoły najczęściej oferują uczniom wybór spośród 2–3 języków obcych na etapie nauki drugiego języka. Są to m.in. języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, polski i ukraiński. Dużą wagę przykłada się także do wzmacniania nauki języka państwowego w szkołach mniejszości narodowych – w klasach początkowych zwiększa się liczbę lekcji języka litewskiego, a w przedszkolach tworzone są grupy edukacji dwujęzycznej.