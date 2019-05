Język polski w szkołach litewskich mission possible?

vdu

W ramach dyskusji zostanie podjęta próba odpowiedzenie na szereg pytań. Czy język polski może być trendy i atrakcyjny dla uczniów w szkołach litewskich? Jak zachęcić młodzież do nauki – obok języka angielskiego, francuskiego czy rosyjskiego – języka polskiego, który jest jednym z języków unijnych? Czy mamy techniczne możliwości? Czy ma to być dodatkowy przedmiot z języka ojczystego? A może są inne rozwiązania? Jak to wygląda w rzeczywistości?

„O języku polskim w litewskich szkołach niejednokrotnie w przestrzeni publicznej mówili czołowi litewscy intelektualiści, jak na przykład Rimvydas Valatka. Poza tym niestety tylko połowa polskich rodzin oddaje swoje dzieci do polskich szkół. Więc być może język polski w litewskich szkołach przyczyni się do zachowania własnej tożsamości narodowej. Spróbujemy to wyjaśnić” – powiedziała zw.lt Alina Obolewicz, prezeska Polskiego Klubu Dyskusyjnego.



W dyskusji udział wezmą Vilija Sipaitė z Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu, Vytautas Mitalas ze stołecznego samorządu i dr Irena Masojć z Centrum Języka i Kultury Polskiej VDU.

Dyskusja odbędzie 23 maja w Domu Kultury Polskiej o godz. 18 w sali 005.