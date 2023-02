Jeszcze w tym roku na Wileńszczyźnie powstanie 250 dodatkowych miejsc w przedszkolach

„W tym roku planujemy utworzenie dodatkowych 250 miejsc przedszkolnych na Wileńszczyźnie, to jest bardzo ważne dla rodziców, aby mieli możliwość posyłania swoich dzieci do placówek wychowania przedszkolnego w języku państwowym” – powiedziała minister.

Nowe miejsca powstaną w Rzeszy, Rudaminie i Wieluczanach. Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu przeznaczyło na to ok. 800 tys. EUR.

W tej chwili około 650 dzieci czeka w kolejce do 9 placówek oświatowych w rejonie wileńskim.

„Widzimy bardzo wyraźnie, że jak otwierane są grupy przedszkolne, to bardzo szybko się zapełniają, potrzeby są ogromne, dostajemy wiele listów od rodziców” – twierdzi minister.

Według Centrum Stanu Cywilnego w rejonie wileńskim zarejestrowanych jest ponad 7 tys. dzieci do 6 roku życia, ponad 2 tys. uczęszcza do miejskich placówek wychowania przedszkolnego, a 650 z nich do przedszkoli państwowych.

Jak poinformowała minister, Samorząd Rejonu Wileńskiego planuje do 2026 roku utworzyć 120 nowych miejsc.

Od września 2025 edukacja przedszkolna będzie zapewniona dla wszystkich dzieci, których rodzice sobie tego życzą.