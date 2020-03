Jesteśmy jednym społeczeństwem. Polacy na marszu 11 Marca

vdu

Uczestnicy pochodu przemaszerowali spod Sejmu do placu Katedralnego. W wielkiej ilości litewskich flag nie zabrakło również barw biało-czerwonych.

„Bierzemy w zorganizowany sposób udział w tym marszu, aby pokazać, że jesteśmy jednym społeczeństwem, jednym narodem politycznym. To bardzo ważne, ponieważ w ciągu tych 30 lat powstało wiele mitów, utrwaliły się pewne stereotypy na temat polskiej mniejszości. Dziś idziemy z polskimi flagami, pokazujemy, że nie wstydzimy się swojej tożsamości, ale również jesteśmy lojalni wobec Litwy” powiedział zw.lt Antoni Radczenko, prezes PKD.

Dziennikarz, Jan Jacek Komar, podkreślił, że bardzo się cieszy, że Polacy uczestniczą w tym święcie. „Ludzie, którzy tu mieszkają, powinni czuć się częścią tego państwa, powinni robić wszystko, co możliwe, by żyło się tu jak najlepiej, by nie było konfliktów na tle narodowościowym, abyśmy wszyscy, Polacy czy Rosjanie, byli przez większość, jaką są Litwini przyjęci jako część tego społeczeństwa” – powiedział uczestnik marszu.