Jesienią rusza remont wileńskiego ratusza

Zakres robót obejmuje renowację fasady i pomieszczeń piwnicznych, restaurację cennych elementów elewacji, wymianę lub odnowienie okien i drzwi, a także inne niezbędne prace konserwacyjne i remontowe wewnątrz i na zewnątrz budynku.

– Wileński ratusz to symbol naszego miasta i zabytek, którego stan wymaga pilnego remontu – podkreślił mer Wilna Valdas Benkunskas.

– Cieszymy się, że wyłoniony wykonawca jest już gotowy do rozpoczęcia prac, które pozwolą zachować ten unikalny obiekt dla przyszłych pokoleń i zapewnić jego właściwe funkcjonowanie – dodał.

Powodem prac jest m.in. zużycie pokrycia dachowego oraz zbyt mała średnica i niewłaściwy stan rynien, co spowodowało uszkodzenia fasady. Wewnątrz konieczna będzie renowacja podłóg, odnowienie tynkowanych powierzchni ścian i ościeży, naprawa uszkodzonych baz kolumn oraz modernizacja instalacji.

Na czas remontu działalność ratusza zostanie wstrzymana, z wyjątkiem działającej w nim restauracji.

Prace rozpoczną się na początku października i potrwają do maja przyszłego roku. Po zakończeniu robót wewnętrznych planowany jest remont zewnętrzny, którego finał przewidziano na trzeci kwartał 2026 roku.