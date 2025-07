Jak przygotować się na burze i inne ekstremalne zjawiska pogodowe?

„Burze nie zawsze ostrzegają z wyprzedzeniem, dlatego terminowe przygotowanie jest niezbędne dla każdego mieszkańca, który chce chronić siebie i swoich bliskich. Doświadczenia z ubiegłego roku wyraźnie pokazały, że nawet proste środki, takie jak generator czy przymocowanie przedmiotów na zewnątrz, mogą znacznie zredukować straty i chronić mienie. Zachęcamy, aby nie odkładać działań na później i już teraz podjąć konkretne kroki, które pomogą przygotować się na możliwe zagrożenia i zapewnią większe bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych” – powiedział dyrektor Administracji Samorządu rejonu wileńskiego, Vytautas Vansavičius.

Zalecenia dotyczące przygotowania na możliwe ekstremalne zjawiska pogodowe:

Zakup lub wynajem generatora elektrycznego. Generator pomoże utrzymać w działaniu niezbędne urządzenia w przypadku przerwy w dostawie prądu. Zaleca się zachowanie dokumentów zakupu (faktur lub paragonów), ponieważ w niektórych przypadkach wydatki mogą zostać zrefundowane.

Ubezpiecz swój majątek.

W domu miej latarki i zapasowe akumulatory, świece i zapałki.

Miej środki do przygotowywania posiłków w przypadku braku energii elektrycznej.

Zabezpiecz zapas wody pitnej (3-4 litry na każdą osobę na dobę) i podstawowe artykuły spożywcze na co najmniej 72 godziny.

W czasie burzy zaleca się:

Pozostań w domu lub w innym bezpiecznym miejscu (np. centrum handlowym, w pracy itd.), zamknij okna, drzwi, klapy kominowe, wentylacyjne, aby zapobiec przeciągom.

Zadbaj o bezpieczeństwo zwierząt domowych.

Wyłącz główny bezpiecznik prądu.

Unikaj dotykania urządzeń elektrycznych lub przewodów w wilgotnych miejscach.

Jeśli burza zastała cię na zewnątrz, unikaj przebywania pod wysokimi drzewami, w pobliżu tablic reklamowych, linii elektrycznych, słupów, ścian budynków, nie szukaj schronienia w pobliżu piorunochronów, metalowych wież ani wysokich kominów, unikaj otwartych przestrzeni, zbiorników wodnych lub pobliża ich.

Jeśli burza zastała cię za kierownicą, zachowaj szczególną ostrożność i trzymaj obie ręce na kierownicy. Jeśli to możliwe, zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu.

Parkuj samochód z dala od dużych drzew.

Zbierz ruchome przedmioty z podwórka, balkonu lub tarasu, szczególnie trampoliny. Jeśli to niemożliwe, zadbaj, aby były one bezpiecznie przymocowane.

Mieszkańcom przypomina się również, że w przypadku przerwy w dostawie prądu trwającej 72 godziny lub dłużej, istnieje możliwość ubiegania się o odszkodowanie od ESO, które na podstawie przepisów prawnych mogą wypłacić rekompensatę.

Jeśli po burzy zauważysz uszkodzony przewód elektryczny, absolutnie nie dotykaj go i nie zbliżaj się do niego na odległość mniejszą niż 8 metrów. Nie próbuj przesuwać przewodu patykiem ani żadnym innym przedmiotem. Jak najszybciej poinformuj ESO dzwoniąc na bezpłatny numer 1852 lub zarejestruj awarię na stronie internetowej eso.lt.

Bardzo ważne jest, aby śledzić prognozy pogody i oficjalne ostrzeżenia z wiarygodnych źródeł, takich jak Państwowa Służba Meteorologiczna lub informacyjne kanały samorządów.

Czy masz w swoim telefonie włączoną funkcję powiadomień ostrzegawczych?

System Powiadamiania i Informowania Mieszkańców (GPIS) informuje o ekstremalnych sytuacjach i zagrożeniach, takich jak burze lub inne niebezpieczeństwa. Aby otrzymywać te ważne powiadomienia, należy upewnić się, że w telefonie są prawidłowo ustawione odpowiednie ustawienia odbioru powiadomień. Jak włączyć funkcję powiadomień ostrzegawczych w telefonie, można dowiedzieć się tutaj.

Zachęcamy również mieszkańców do bycia wrażliwymi na potrzeby innych – zapytania starszych sąsiadów lub osób z niepełnosprawnościami, pomocy w przygotowaniach lub udzieleniu pomocy w razie potrzeby.

Dzięki wcześniejszemu przygotowaniu mieszkańcy mogą chronić swoje zdrowie, mienie oraz pomóc wspólnocie szybciej odzyskać równowagę po żywiole. Zachęcamy, aby nie czekać na ostatnią chwilę – przygotowanie dzisiaj może uratować jutro.

Więcej informacji na temat przygotowania do sytuacji kryzysowych można znaleźć na stronie internetowej Litwy dotyczącej gotowości do sytuacji kryzysowych LT72.lt. Dla osób, które chcą uzyskać informacje szybko i wygodnie, zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej „LT72” – dostępnej w sklepach internetowych App Store i Google Play.