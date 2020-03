Jak oszuści wykorzystują koronawirusa. Policja ostrzega

vdu

W ubiegłym tygodniu na terytorium rejonu wileńskiego policja odnotowała 21 przestępstwo kryminalne. Doszło do pięciu kradzieży, z których dwa to włamania we wsi Vališkių, gmina Mickuny i Papiškių, gmina Zujuny. Zatrzymano czterech pijanych kierowców, zarejestrowano dwa pobicia, jedno wykroczenie o charakterze chuligańskim, jedną próbę wręczenia łapówki policjantom. Ustalana jest przyczyna śmierci jednej osoby, zarejestrowano jedno oszustwo.

Oszuści coraz aktywniej wykorzystują niepokój w społeczeństwie spowodowany koronawiruse. Rozsyłają e-maile o treści powiązanej z koronawirusem i wyłudzają dane osobowe oraz bankowości elektronicznej.

Nie klikajmy w żadne podejrzane linki oraz załączniki, na nieznanych stronach nie podawajmy żadnych danych osobistych, nie poddawajmy się pokusie kupienia nieznanych leków, substancji chemicznych, środków antykoronawirusowych – apeluje policja rejonu wileńskiego. Ostrzega także, że oszuści coraz częściej podają sie za lekarzy, pracowników centrum zdrowia i innych funkcjonariuszy – proponują dezinfekcję mieszkania lub po prostu sprawdzenie pokoi i innych pomieszczeń pod kątem występowania w nich wirusa. Z kolei oszuści telefoniczni proponują różnorodne środki przeciwwirusowe, testy, i takim sposobem wyłudzają pieniądze.

„Bądźmy czujni i nie dajmy się oszukać” – przypomina policja.