J.Dziedziczak: każdy Polak poza granicami kraju ma być ambasadorem polskości

„ To jest wspaniała manifestacja polskości , pokazanie tego, jak wielu z nas żyje poza granicami kraju. Przypomnę, że nas w kraju jest 37 mln. Poza granicami Polski żyje ok. 20 mln Polaków i osób polskiego pochodzenia. Z tego wynika, że ponad 1/3 wszystkich Polaków w świecie mieszka poza granicami kraju ” – powiedział J. Dziedziczak Kamilowi Zalewskiemu, dziennikarzowi Radia Znad Wilii i korespondentowi Polskiego Radia.

Wielotysięczna społeczność polska na Litwie tradycyjnie przejdzie dzisiaj głównymi ulicami Wilna – aleją Giedymina, ulicą Wielką, Zamkową i Ostrobramską.

„Te parady, jakie mamy m.in. w Wilnie, Chicago, Toronto są znakomitą okazją do pokazania polskiej społeczności, że jesteśmy aktywni, jesteśmy ważną częścią danego społeczeństwa. Każdy Polak poza granicami kraju ma powinność, jeśli poczuwa się do polskiego patriotyzmu (a wielu się poczuwa), do bycia polskim patriotą, ambasadorem polskości, obrońcą dobrego imienia Polski, propolskim lobbystą. Ma powinność również do przekazywania polskości za granicą. Te parady są znakomitym narzędziem, żeby to pokazać tym, wśród których nasi rodacy żyją” – podkreślił J. Dziedziczak.