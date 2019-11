Iza Rutkowska: Chcę pokazać, że świat ma różne kolory

vdu

Która jest to Pani wizyta na Litwie?

Jest to prawdopodobnie czwarta albo piąta wizyta. W Wilnie – druga. Tym razem w mieście jestem troszkę dłużej, bo poprzedni raz byłam tu dosłownie przez kilka godzin.

Co Pani może opowiedzieć o projekcie, w związku z którym przyjechała do Wilna?

Zostałam zaproszona na rezydencję artystyczną w ramach dużego programu „Culture Urban Planning”. Dyskutujemy o tym, jak należy zmieniać miasto w sposób taki „twardy”. Teraz jestem na takim etapie, że poznaję różne miejsca i różnych ludzi, z którymi mogłabym pracować. Zastanawiamy się, co zrobić później, wiosną w Wilnie, aby to było w jakiś sposób pożyteczne dla mieszkańców, którzy będą zaangażowani w różne działania.

Dlaczego akurat „Šatrija” i ten budynek?

Cała ta okolica, w której się znajdujemy, jest uważana za miejsce sypialniane dla Wilna. Ludzie nie spędzają tu ze sobą tak dużo czasu wolnego, jak by mogli. Zastanawiałam się, czy nie warto by było zrobić czegoś, żeby bardziej przyciągnąć ludzi, zwrócić uwagę na ten budynek, bo w nim się dzieje wiele kulturalnych rzeczy, jest duże zainteresowanie tym, aby ktoś tu przychodził. Nie jest to jednak do końca widoczne na zewnątrz. Myślę, że gdyby o tym miejscu dowiedziało się więcej osób, to centrum miałoby więcej zwiedzających. Być może, wejdziemy na przestrzeń podwórkową, aby wszyscy zebrani lepiej się między sobą poznali. Może zrobimy coś trwalszego.

Fot. Ewelina Knutowicz

Jakie wrażenie sprawia post-socjalistyczna architektura tej dzielnicy?

Architektura sama w sobie jest dla mnie ciekawa w kontekście, jak można by było zrobić jakieś interwencje. Jednak zawsze bardziej mnie interesują ludzie, niż architektura, aczkolwiek tak naprawdę się zajmuję przekstałceniami przestrzeni. Ja uważam, że przestrzeń to są głównie ludzie – w jaki sposób funkcjonują w danym miejscu. Wiadomo, że sposób, w jaki zostają zaprojektowane wnętrze, wpływa na to, jak ludzie się w niej czują. Dlatego zawsze się staram przyciągnąć ludzi w jedno miejsce, aby ich lepiej poznać w procesie i zacząć rozmawiać z nimi o tej przestrzeni i zastanowić się nad tym, jak ją można zmienić. Sama się zastanawiam nad tym, czy chcą tej zmiany – czy w szaro-buro-socjalistycznych budynkach czują się dobrze, czy chcieliby czegoś, co mogłoby umilić im wolny czas. Teraz nie mam na to pytanie odpowiedzi. Dowiem się dopiero wtedy, gdy zapytam mieszkańców.

A jak można odczuć, czy ludzie są rzeczywiście zainteresowani, czy po prostu mówią, aby coś powiedzieć?

To jest ciekawe pytanie. Bardzo nie lubię typowych badań socjologicznych, gdzie przychodzi socjolog z ankietą i pyta o coś ludzi, zatrzymując ich na ulicy. Ludzie się śpieszą i nie dostają nic ciekawego w zamian. Dlatego wykorzystuję metody artystyczne. Robię to tak, aby ludzie nie mówili mi „na odczepne” albo po to, aby powiedzieć coś, co nie wiąże się z prawdą i pójść dalej, tylko, żeby ich lepiej poznać i wybić z obiegu codzienności. Chcę, aby się zastanowili, co dla nich jest ważne i czego by chcieli. Takich rzeczy nie da się zrobić podczas jednego spotkania, należy poznać człowieka, żeby się dowiedzieć, czego tak naprawdę chce. Mamy, na przykład, swój sposób na badanie. Stworzyłam kostiumy dużych cegieł. Przebieramy ludzi za cegły i badacze, którzy są w tych cegłach, poruszają się po przestrzeni w taki sposób, że w swój sposób „zamurowują” przechodniów i nie wypuszczają, póki nie odpowiedzą na pytania. To buduje zaciekawienie ludzi. Dzielimy się później kontaktami i spotykamy się na innych spotkaniach, gdzie projektujemy jakąś instalację lub przestrzeń.

Nie pytam ich jednak, co chcieliby tutaj mieć z architektury. Nie wszyscy są architektami i nie każdy wie, jak należy zaprojektować przestrzeń. Nie traktuję wypowiedzi jako eksperckich. Zadaję pytania w sposób bardzo abstrakcyjny. Gdy pracujemy w danym budynku, to bawię się jego technicznymi rysunkami. Pokazuję to ludziom jako kolorowanki i pytam, czy nie widzą w tym jakichś zwierząt. Wtedy zastanawiamy się, jakie funkcje miałoby to zwierzę i co można by było z nim robić. Ludzie zaczynają się bawić tymi rysunkami i nie mówią, że tu chcieliby ławkę, tylko, że, na przykład, widzą kota, po którego oczach można skakać. To jest bardzo abstrakcyjne, ale dla mnie jako projektantki to jest o wiele bardziej inspirujące, bo wiem, że potrzebują czegoś więcej, niż tylko rzeczy standardowych.

Co Pani odpowiada osobom, które po całej zabawie stwierdzają, że jednak chcą ławki?

Jeżeli projektujemy jakąś przestrzeń, to ona spełnia te kryteria, jakich chcieli mieszkańcy. Mam jednak poczucie, że ten proces kreatywny to wszystko przemiela. Nie ma takich szablonowych rzeczy – parking i 3 ławki. Jest to bardziej w kontekście zieleni. Bardziej chodzi o to, aby każdego włączyć w taki proces zabawy i pozwolić zrozumieć, że są różne potrzeby w przestrzeni. Każdy może chcieć czegoś innego, więc jedna osoba nie może zdominować drugiej. Jeżeli ktoś chce ławkę, a jeszcze ktoś parkingu, to należy tak się dogadać, aby dla wszystkich było dobrze. Chcę, aby ludzie mieli poczucie uwzględnienia ich opinii. Jeżeli jakaś potrzeba może być wykonana przynajmniej w 30 proc., to już mogą czuć się dobrze.

Jak Pani wymyśliła ideę „pytanie i projektowanie przez zabawę”?

Dużo pracowałam z dziećmi. One mają bardzo ciekawą wyobraźnię. Zauważyłam, że bardzo często przyglądają się chmurom i mówią o tym, że jest ona, dla przykładu, krokodylem czy idącym człowiekiem. Pomyślałam sobie, że to byłoby ciekawe dać im takie rysunki techniczne budynku, aby coś powyobrażali. To jest bardzo dobry język komunikacji z dziećmi. Ponieważ z nimi pracuję, to najmłodsi przyciągają swoich rodziców, a ci – swoich znajomych. Mam poczucie, że metoda rozpoczęcia jakiegoś projektu razem z dziećmi jest bardzo dobra, bo to taki sposób przyciągania. Wygląda to bardzo abstrakcyjnie. Wiemy, jak się czujemy, gdy dziecko przychodzi z jakąś bazgrołą i twierdzi, że to jest słońce, a my myślimy, że jest to dalej bazgroła, nawet jeżeli piękna. Wyobraźnia dzieci jest bardziej rozbudowana.

Wychodzenie z tej abstrakcji wprowadza ludzi w zupełnie inny nastrój. Gdybyśmy zaprosili tylko dorosłych, którzy się kierują zupełnie innymi myślami, kończyłoby się na czystym projektowaniu przestrzeni, a nie na zabawie, która by spowodowała, że będą chcieli znowu się spotkać.

W związku z tym, jak należy uwolnić to wewnętrzne dziecko i dlaczego jest to tak ważne?

Mam poczucie, że czasami dorośli ludzie w natłoku pracy zapominają o drobnych przyjemnościach. To jest kwestia pewnego stanu umysłu. W momencie, kiedy aktywujemy to wewnętrzne dziecko, to stajemy się bardziej spontaniczni. Wtedy może nas zaskoczyć więcej ciekawych rzeczy w ciągu dnia. Możemy zacząć wyobrażać, że np. szary budynek jest różowy i na dwie minuty zainteresujemy siebie przestrzenią i wyciągnięciem siebie z rutyny. To daje więcej rozwiązań na życiowe problemy.

Fot. Ewelina Knutowicz

W jednym z wywiadów Pani powiedziała, że jedną z misji jest zaciekawienie sztuką ludzi, którzy nie chodzą do galerii. Dlaczego jest to tak trudne?

Pochodzę z bardzo małej miejscowości, 200-osobowej wioski. Miałam mało styczności z galeriami jako takimi. Później, gdy zaczęłam odwiedzać coraz więcej takich galerii, wydawało mi się, że są one jednak odseparowane od takiego zwykłego życia. Pomyślałam, że sztuka tak naprawdę może być takim aktywatorem wewnętrznym i dużo cenniej jest nie czekać, aż oni przyjdą do galerii, a po prostu wyjść do nich. Tak naprawdę, bardzo wielu odbiorców moich projektów nie wiedzą, że biorą udział w objekcie artystycznym. Czerpią z tego jakąś radość i zabawę. To, co się dzieje potem, jest wielopłaszczyznowe. Każdy z uczestników ma na to inną perspektywę. To jest budowanie relacji z ludźmi i wytrącanie ich z obiegu codzienności. Czułam, że potrafię to robić i robię to dobrze. Wiem i wielokrotnie doświadczałam tego, że właśnie działania, które zaczynają się od bardzo abstrakcyjnych rzeczy, często kończą się prawdziwą przebudową. Jeden z moich pięcioletnich projektów zaczął się od pojawienia się 7-miometrowego jeża na podwórku, który tak ich zintegrował, że jesteśmy teraz na etapie przebudowy tego podwórka. Było ono bardzo brzydkie, wymagało rewitalizacji.

Pani projekty łączą ludzi z zupełnie różnych obozów politycznych. Jak Pani się to udaje? Jak się zmierzyć z krytyką ludzi, którzy widzą politykę tam, gdzie jej nie ma?

Wszystko jest w jakiś sposób polityczne. Wydaje mi się, że politycy używają rzeczy schematyzowanych, aby gromadzić jak największe grupy ludzi. Moim zadaniem jest rzecz odwrotna – nie szukać podziałów w ludziach. To jest naturalne, że ludzie mają różne poglądy, dlatego należy szukać tych cech wspólnych. To nie jest ważne, jakie się ma poglądy polityczne. Jak się mieszka na jednym podwórku z sąsiadem o innych poglądach, to fajnie jest pokazać, że jak oni zaczną razem działać, to mogą dużo więcej osiągnąć.

Często mam rozmowy z ludźmi, z którymi pracuję, a którzy mają zupełnie inne poglądy niż ja. Jednak to się odbywa na bazie wzajemnej sympatii i zaufania. Jak się robi takie projekty i wyciąguje się takiego wewnętrznego dzieciaka, okazuje się, że ludzie mają podobne myśli. Być może, sąsiad, którego nie lubili, tak naprawdę nie jest taki zły.

Pani rozpoczęła projekt wyprowadzenia na ulicę ogromnej instalacji-węża, który przez jakiś czas znajdował się w garażu. Czy wciąż tam przebywa?

Tak, wąż przez cały czas znajduje się w garażu. Udało mi się go zrealizować jako obiekt. Wąż miał otaczać jeden z bardzo ważnych budynków w Warszawie. Niestety, nie udało się tego zrealizować mimo zgromadzenia wszystkich niezbędnych pozwoleń. Chcę jednak wyprowadzić węża w miasto i nie chcę zdradzać, gdzie i jak ma przepełzać. Niech to będzie zaskoczenie.