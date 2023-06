IV Międzynarodowy Festiwal Tańca Ludowego „Tańcuj, tańcuj, okręcaj…”

Celem tego festiwalu było stworzenie warunków do występów zespołów tanecznych z różnych krajów, rozbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży do tańca ludowego oraz zapoznawanie się ze stylami tanecznymi różnych narodów, zachęcenie do współpracy tancerzy i kierowników zespołów, poszukiwanie nowych form wyrazu, dążenie do tego, aby tancerze doświadczali radości ruchu, tworzenia, występu, poznania i wyrażania siebie, dzielenie się doświadczeniami i zwrócenie uwagi na wyższy poziom wykonania, jak też przedstawienie tańca jako jednego ze sposobów promowania zdrowego życia i sensownego spędzania wolnego czasu.

W festiwalu tańca „Tańcuj, tańcuj, okręcaj… ” mogły wziąć udział wszystkie zainteresowane zespoły tańca ludowego, które odpowiadały określonym w regulaminie grupom wiekowym, zespoły taneczne o stylu tańca ludowego różnych narodów, szkół ogólnokształcących, studiów tanecznych, centrów kultury, szkół tanecznych, ośrodków rekreacyjnych i innych instytucji.

