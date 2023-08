IV Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Trans/misje Balticum 2023” – zbieg kultur i historii w Trokach, Wilnie i Miednikach

Tysiącletnia historia Litwy jest naznaczona śladami wielu różnych kultur. Nasz kraj słynie z wielokulturowości, która nadaje nam unikalny charakter i tożsamość w Europie. To właśnie ta cecha pozwala nam cieszyć się różnorodnością kultur i oddawać jej hołd poprzez sztukę. Jedną z głównych cech tego festiwalu jest to, że łączy kultury narodów, które dzielą wspólną przeszłość. Polska, Łotwa, Ukraina i Litwa, choć są bardzo różne, mają wiele wspólnego dziedzictwa, które można wyrazić poprzez twórczość. Słowo „trans/misje” właśnie to symbolizuje. Sztuka jest uniwersalnym językiem, który może być „przeniesiony" między różnymi kulturami i społeczeństwami, i tworzyć poczucie, że wszyscy jesteśmy częścią większej narracji, a nie tylko oddzielnymi, zupełnie niepowiązanymi narodami.