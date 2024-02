Instytut Polski w Wilnie na Targach Książki: Zdobywajmy szczyty!

„K2 i szczyty marzeń”. Spotkanie autorskie z Moniką Witkowską

23 lutego 2024 r., godz. 17.00, Związek Pisarzy Litwy (ul. K. Sirvydo 6, Wilno)

Monika Witkowska – podróżniczka, himalaistka, żeglarka, pisarka, dziennikarka i przewodniczka wypraw trekkingowych. Swoje życie poświęciła podróżom – odwiedziła ok. 180 krajów na wszystkich kontynentach, przy czym większość wypraw to samodzielne wyjazdy „plecakowe”. Pasję podróżowania łączy z aktywnością górską, żeglarską, jeździ na nartach, nurkuje, zajmowała się też sportami powietrznymi (skoki spadochronowe, motolotnie, paralotnie). O swoich podróżach pisze książki, przewodniki i artykuły do wielu znanych tytułów. Jako pilot i przewodnik prowadzi wyjazdy po całym świecie, w tym trekkingi w Himalajach, Karakorum i na Kilimandżaro. W 2015 r. jako ósma Polka zakończyła zdobywanie Korony Ziemi, dokonując tego w wersji rozszerzonej (9 szczytów, czyli: Everest, Denali, Kilimandżaro, Mount Vinson, Elbrus, Piramida Carstensza, Mont Blanc, Aconcagua i Góra Kościuszki). W 2022 roku jako druga Polka w historii (po Wandzie Rutkiewicz) zdobyła K2. Zdobyła także wiele innych gór, m.in. Matterhorn, Kazbek, Ama Dablam, Chimborazo i inne szczyty sześciotysięczne.

Spotkanie w języku polskim z tłumaczeniem na język litewski

Wstęp wolny

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Związek Pisarzy Litwy, „Montis magia” klubas

Prezentacja książki „Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci” z udziałem autorki Anny Kamińskiej

23 lutego 2024 r., godz. 20.00 w sali 5.3. w Centrum wystawowym Litexpo (al. Laisvės 5)

Anna Kamińska – autorka książek i bestsellerowych biografii, m.in. himalaistki Wandy Rutkiewicz pt. „Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz”. Niedawno książka ta została wydana w języku litewskim.

Wanda Halina Rutkiewicz-Błaszkiewicz (ur. w 1943 w Płungianach, zaginęła w 1992 na stokach Kanczendzongi w Himalajach) – polska alpinistka i himalaistka, z zawodu elektronik, jedna z najwybitniejszych światowych himalaistek. Jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza Europejka stanęła na Mount Evereście, najwyższym szczycie Ziemi. 23 czerwca 1986 Wanda Rutkiewicz stanęła na szczycie K2 jako pierwsza kobieta.

Spotkanie w języku litewskim i polskim z tłumaczeniem

Wstęp na teren Targów Książki jest biletowany

Organizatorzy: Biblioteka Publiczna w Płungianach, Instytut Polski w Wilnie

Warsztaty twórcze dla dzieci na podstawie książki „Co tu jest grane” prowadzi Katarzyna Bogucka

24 lutego Wileńskie Targi Książki, Sala Dziecięca – Kreatywna przestrzeń „Be formulių”

12.30-13.00 – Warsztaty „Muzyczny tort”

13.30-14.00 – Spotkanie autorskie Katarzyny Boguckiej na stoisku wydawnictwa „700 eilučių”

15.30-16.30 – Warsztaty „Muzyczny tort”

Katarzyna Bogucka – jedna z najbardziej popularnych i znanych współczesnych polskich ilustratorek. Laureatka wielu nagród oraz wyróżnień, m.in. wyróżnienia Bologna Ragazzi Award w kategorii Book&Seeds za „Wytwórnik kulinarny”. Ilustratorka działająca na wielu frontach. Różnorodność wyzwań sprawia, że kolejne prace zaskakują oryginalnością, a jednocześnie są spójne z bardzo charakterystycznym stylem autorki. Jej znaki rozpoznawcze to geometryczne, nowoczesne sylwetki i kształty oraz niebanalna kolorystyka.

Katarzyna Bogucka, ilustratorka książki „Co tu jest grane”, zaprasza do nietuzinkowej cukierni pełnej muzycznych łakoci – Muzycznej Pracowni Tortów. Uczestnicy warsztatów wraz z artystką stworzą własne „muzyczne dzieła” w taki sam sposób, w jaki mistrzowie cukiernictwa tworzą swoje słodycze. K. Bogucka zaprasza do wspólnego przygotowania fantazyjnych tortów, jednak uczestnikom warsztatów ciasto zastąpią pudełka, a lukier, posypki i inne ozdoby – papier, klej i farby. Tak jak w książce klientowi, który wstąpił do sklepu nie proponuje się konkretnego deseru, ale zachęca do zastanowienia się na co ma ochotę, tak samo w czasie trwania warsztatów uczestnicy wymyślą abstrakcyjny tytuł dla swojej pracy i na jego podstawie skonstruują własny muzyczny tort, np. „Dźwięki bębnów z nutą ciszy”.

Uwaga! W Wileńskiej Bibliotece im. Adama Mickiewicza do 1 marca br. jest czynna wystawa ilustracji autorstwa Katarzyny Boguckiej na podstawie książki Anny Czerwińskiej-Rydel „Co tu jest grane”.

Wstęp na teren Targów Książki jest biletowany

Organizatorzy: Wydawnictwo „700 eilučių“, Instytut Polski w Wilnie

Prezentacja polsko-litewskiego wydania „Fraszki / Niekai“ Jana Kochanowskiego

24 lutego 2024 r., godz. 20.00 w sali konferencyjnej 1.2, w Centrum Wystawowym Litexpo (al. Laisvės 5)

Zbiór poezji Jana Kochanowskiego, zawarty w trzech księgach, składa się z 319 utworów opatrzonych wstępem i obszernym komentarzem tłumaczki oraz objaśnieniami nazw. Charakter dzieła jest zróżnicowany – obok utworów żartobliwych i frywolnych znajdują się teksty refleksyjne. „Fraszki” oparte są zarówno na osobistych przeżyciach autora, jak i na motywach zaczerpniętych z dzieł literackich a ich wydanie jest wynikiem współpracy Instytutu Adama Mickiewicza z Litewskim Instytutem Literatury i Folkloru.(Kompilacja i tłumaczenie Regina Koženiauskienė, ilustr. Marius Jonutis).

Wydarzenie w jezyku litewskim

Wstęp na teren Targów Książki jest biletowany

Organizator: Litewski Instytut Literatury i Folkloru