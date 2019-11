Innowacyjny sposób przekazania pieniędzy dla ofiar pożaru w Olicie

vdu

Taki sposób udzielania wsparcia finansowego został zaproponowany przez „Šiaulių bankas”. Gdy skaner dotknie kartę płatniczą, jedno euro zostanie automatycznie przekazane na specjalny rachunek samorządu olickiego w celu wyeliminowania skutków katastrofy ekologicznej.

„Pożar w Olicie wstrząsnął całą Litwą. Został on ugaszony, ale lokalna społeczność jeszcze długo będzie odczuwała jego skutki. Całe miasto – mieszkańcy, rolnicy, przedsiębiorcy, przyroda – ucierpiało z powodu katastrofy ekologicznej. Dlatego wzywamy do bycia bliżej tych, którzy potrzebują pomocy i zachęcamy mieszkańców Wilna i gości stolicy do symbolicznego wsparcia miasta dotkniętego katastrofą ekologiczną” – nawołuje dyrektor administracji „Šiaulių bankas” Vytautas Sinius.

Taka możliwość złożenia darowizny będzie otwarta do 18 listopada.