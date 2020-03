Informacja Ambasady RP w Wilnie na temat współpracy Polski i Litwy w zakresie powrotów obywateli do krajów

vdu

1. Władze Polski i Litwy blisko współpracują i są w stałym kontakcie od początku kryzysu spowodowanego środkami wprowadzonymi przez liczne państwa w Europie i na świecie po wybuchu pandemii koronawirusa.

2. Pragniemy podziękować władzom Litwy, władzom lokalnym, a także obywatelom litewskim i przedsiębiorcom za wsparcie i pomoc, udzielane Polakom, którzy w tych trudnych dniach wracają do Polski z różnych krajów europejskich oraz z całego świata.

3. Polska wprowadziła przejrzyste zasady możliwości przejazdu przez nasz kraj cudzoziemców. Informowaliśmy o tym władze litewskie oraz szeroko publicznie.

4. Cały czas Polska jest otwarta na przewóz towarów, w tym najbardziej potrzebnych w tych czasach towarów o znaczeniu medycznym i sanitarnym.

5. Szczegóły dotyczące organizacji przejazdu obywateli Litwy, Łotwy i Estonii przez Polskę zostały przekazane Ambasadorom tych krajów w dniu 16.03.2020 oraz zostały omówione w czasie spotkania organizowanego przez MSWiA z udziałem Ambasadorów tych krajów. Strona polska potwierdziła wówczas zorganizowanie 6 konwojów dla łącznie 120 pojazdów w tranzycie drogowym, pociągu specjalnego na trasie Frankfurt nad Odrą – Wilno oraz umożliwienie przeprawy promowej na trasie Sassnitz – Kłajpeda. Akcja tranzytowa został zrealizowana w dniach 16-18.03. Przez Polskę przejechały ogółem 123 pojazdy (busy i minibusy) z 490 osobami (zatem nieco więcej niż zapowiadano) . Z transportu promowego skorzystało 140 osób i 90 pojazdów, zaś z połączenia kolejowego 65 osób . W obu tych przypadkach pozostała znaczna liczba miejsc niewykorzystanych. Strona polska zrealizowała zapowiedziane działania i zapewniła możliwość tranzytu dla ok. 1500 osób i ok. 280 pojazdów. Skorzystało z tych możliwości 695 osób i 213 pojazdów.

6. Polska jest gotowa na organizację kolejnych działań, jak wyżej wymienione. Jesteś my także w bieżącym kontakcie z władzami Litwy, w celu wspomożenia powrotu Litwinów do domu. Wiemy, że nasza praca jeszcze się nie skończyła i dalej współpracujemy nad sprowadzeniem naszych obywateli do naszych Ojczyzn.