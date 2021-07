Incydent w Dziewieniszkach: imigranci dołączyli do protestujących

Do kuriozalnego zdarzenia doszło w Dziewieniszkach, gdzie do protestujących w centrum miejscowości przeciwko rozmieszczeniu migrantów w byłej Szkole Technologii i Biznesu dołączyła czteroosobowa grupa cudzoziemców.

– Nie wiedzieliśmy, czy mamy śmiać się czy płakać, gdy cztery osoby o ciemnej karnacji i z plecakami podeszły do nas. To tylko jest kolejnym dowodem na to, że mamy dziurawą granicę – relacjonowali później miejscowi mieszkańcy.

Nielegalni migranci przyszli do Dziewieniszek ze strony wsi Krakuny.

Ostatecznie protestujący wezwali policję, która przewiozła nieproszonych gości do placówki straży granicznej.