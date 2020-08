IKEA za darmo ozdobi jedno ze stołecznych mieszkań w okresie świątecznym

Chociaż wakacje jeszcze się nie skończyły, IKEA już teraz zaprasza na przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Firma zapowiedziała, że ​​za darmo ozdobi jeden z budynków mieszkalnych w Wilnie setkami gwiazd bożonarodzeniowych i girland, w związku z czym zachęca wszystkich mieszkańców stolicy do udziału w przedsięwzięciu. Inicjatywa zostanie wdrożona w listopadzie we wszystkich trzech stolicach krajów bałtyckich: Wilnie, Rydze i Tallinie.