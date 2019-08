II Światowy Zjazd Wilniuków: „Chcemy połączyć przeszłość i przyszłość”

vdu

„Chcemy przypomnieć Polakom, mieszkającym na Litwie i za granicą, że Wilno nas łączy. Musimy pokazać, że miasto pamięta również o tych, którzy z tych czy innych przyczyn z niego wyjechali. Tak naprawdę, z Wilna pochodzi wielu sławnych ludzi, np. Stanisław Moniuszko, którego 200. rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku” – powiedział Walenty Wojniłło, jeden ze współorganizatorów wydarzenia.

„Zależy nam na tym, aby po 10-ciu latach przerwy odrodzić ten zjazd, aby on powrócił do Wilniuków jako impreza. Chcemy do tego przyjść na stałe, abyśmy nie musieli na kolejny zjazd czekać 10 lat” – dodał Wojniłło.

Fot. Roman Niedźwiecki

Jedną z głównych koncepcji II Zjazdu Wilniuków jest przyciągnięcie ludzi młodych. „Nie chcemy, aby impreza została ograniczona wyłącznie do pokolenia repatriantów” – wyjaśnia Wojniłło. „Naszym zadaniem jest budowanie płaszczyzny, która by łączyła wszystkie pokolenia. Nie mówimy wyłącznie o tym, co było kiedyś, ale również o tym, co się dzieje tu i teraz” – wyjaśnia koordynator zjazdu Władysław Wojnicz. Według niego, takie imprezy pomagają promować kulturę Polaków wileńskich również w środowisku litewskim. „Nasz pierwszy zjazd robił dobrą markę w oczach szeroko rozumianej społeczności litewskiej” – dodał Wojnicz. „Dało się przekonać urzędników, że nasz zjazd się nie wiąże z jakąś inwazją na Wilno” – śmieje się organizator.

Jedną z przyczyn, dlaczego wydarzenie odbywa się dopiero teraz, są dobre stosunki polsko-litewskie. „Czujemy chęć wsparcia jak ze strony polskiej, tak i litewskiej” – powiedział koordynator zjazdu. Podkreślił też, że 2019 r. jest rokiem bardzo specyficznym – obchodzone są jubileusze 30-lecia różnych społecznych organizacji, 75-lecia rocznica Operacji „Ostra Brama”, 100-lecie odbicia Wilna z rąk bolszewików. „Stwierdziliśmy, że musimy zaistnieć teraz albo nigdy. Idea takiego zjazdu jest bardzo potrzebna oraz istotna. To jest taka platforma, na której możemy budować relacje społeczne, wiążące różne pokolenia Wilniuków” – wyjaśnił.

Organizatorzy imprezy chcą nawiązać jak do przeszłości, tak i do przyszłości. Do przeszłości będzie nawiązywała wystawa, która przedstawi sukcesy Wileńszczyzny w sferze motoryzacyjnej w czasach dwudziestolecia międzywojennego. „Wilno, wbrew pozorom, nie było zapomnianą prowincją. Tu się działo wiele ważnych rzeczy. Chcemy pokazywać i przypominać o tym, co jest najlepsze” – przyznaje Wojnicz.

Fot. Roman Niedźwiecki

Jednym z „rodzynków” zjazdu będzie występ Piotra Rubika. Odbędzie się on w sobotę, 7 września. Koncert zamierza być wyjątkowy, ponieważ razem z kompozytorem wystąpią chóry z Wileńszczyzny. Lista chórów, biorących udział w koncercie, jest otwarta. Chętne zespoły są zapraszane do udziału w tym przedsięwzięciu.

Inną ciekawą imprezą będzie koncert „Włodek Pawlik Trio”. Zostanie on również połączony z Wilnem – zespół zamierza wykonać utwory Stanisława Moniuszki w aranżacji jazzowej.

Mieszkańcy Wileńszczyzny są zachęcani do przyjazdu z dziećmi, ponieważ będą działały strefy zabaw dla najmłodszych. Odbędą się również degustacje kuchni polskiej. „Będziemy promowali wszystko, co polskie” – obiecają organizatorzy.

Program impezy i dokładne informacje zostaną podane na stronie internetowej www.wilniuki.lt. Rejestracja na imprezy nie jest potrzebna.