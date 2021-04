II Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki 2021

Do 14 maja można się zgłaszać do Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki. Druga edycja Konkursu odbędzie się od 11 do 18 września 2021 roku w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Uczestnicy powalczą łącznie o pulę nagród w wysokości ponad osiemdziesięciu tysięcy euro w dwóch kategoriach – pianistycznej i zespołów kameralnych. Organizatorem konkursu jest Instytut Muzyki i Tańca, zaś fundatorem głównych nagród finansowych Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.