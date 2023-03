IDY TEATRALNE’2023 rozpoczęte

W Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Polski Teatr STUDIO zaoferował widczom już niedługo 10 lat grany i znany w Wilnie, Polsce i Litwie widzom spektakl „Zapiski Oficera Armii Czerowej”.

W roli tytułowej zagrał – Edward Kiejzik

Rolę Duni wykonała – Monika Jodko

Oficer NKWD – Jacek Orszewski.

Wszystkie środki ze sprzedaży biletów zostały przekazane dla Hospicjum im. Bł. Ks. Michała Sopoćki.

Projekt dofinansowano ze środków Ambasady RP w Wilnie, oraz ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Konkursu Polonia i Polacy 2023.

Pełny program festiwalu:

7 marca gościć będziemy w Wilnie wspaniałego, znanego w Polsce aktora teatralnego i filmowego Stanisława Górkę. Spektakl muzyczny „Pieśni miłości i nienawiści”, wyreżyserowany przez Sławomira Gaudyna, jest wyjątkową, liryczna opowieścią o drodze do miłości. Na podstawie prozy, wierszy i piosenek Leonarda Cohena powstała historia człowieka malującego melodią i słowem wszystkie odcienie tego najważniejszego uczucia: zauroczenie, nieśmiałe pocałunki, ale też zdradę, i nienawiść. Te wszystkie emocje kumulują się lirycznie, żeby po chwili ponownie doświadczyć czułości i namiętności.

7 marca 18.00 „Pieśni miłości i nienawiści“ Stanisława Górki, wg Leonarda Cohena. Pałac Balińskich w Jaszunach, ul. Jono Sniadeckio 2, Jaszuny. Współorganizator Solecznickie Rejonowe Centum Kultury.

Wstęp wolny.

W dniach 23-26 marca Festiwal zawita do Rzeszowa. Po raz pierwszy odbywać się tam będzie Radiowy Festiwal/Konkurs Teatralny „RFT Monodram”. Polski Teatr Studio wystąpi ze spektaklem „Tu mówi Szwejk”. Spektakl doczekał się już wersji filmowej zrealizowanej przez Teatr Telewizji i nadal nie mija zapotrzebowanie na wystawianie sztuki tak bardzo obnażającej absurd wojny.

23 marca – 26 marca

Udział Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie ze spektaklem „Tu mówi Szwejk” wg. Jaroslava Haška, reżyseria Sławomir Gaudyn, w ramach pierwszego Radiowego Festiwalu/Konkursu Teatralnego „RFT Monodram”.

Scena Teatralna Polskiego Radia Rzeszów, ul. Zamkowa 3

Międzynarodowy Dzień Teatru uczczony zostanie komedią Teatru Królewskiego w Trokach „Dziwna para” (lit. Keista pora). Spektakl jest zabawna próbą opowiedzenia o przyjacielskiej solidarności. Na tradycyjnym, piątkowym zabrakło jednej koleżanki, pewnie opłakuje rozwód – jak można pomóc, czy grozi jej depresja? Zabawna, ukazująca w zwierciadle emocji wartość przyjaźni i interpretacji zachowań.

27 marca 19.00 Spektakl Teatru Królewskiego w Trokach „Dziwna para” (Keista pora). Centrum Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69.

28 marca w telewizji TVP Kultura obejrzeć można będzie premierę filmu dokumentalnego „Lila Kiejzik – Portret” w reżyserii Agnieszki Wąsikowaskiej. Rzecz oczywiście o reżyserce, kierowniczce Polskiego Teatru Studio, niezłomnej siłaczce w walce o polskie słowo i polską sztukę w Wilnie, określanej mianem „Osterwa XXI wieku” – Lilii Kiejzik. Natomiast

31 marca można będzie obejrzeć premierę filmu dokumentalnego „Lila Kiejzik – Portret” w reżyserii Agnieszki Wąsikowaskiej.filmu w telewizji TVP Wilno o godz. 18.50.

1 kwietnia

15.00 Ekranizacja premiery filmu – dokumentu TVP Kultura “Lila Kiejzik – Portret” i dyskusja po filmie.

Kino „Pasaka”, ul. Paupio 26. Wstęp wolny. Informacje rezerwacje: +37065553370

2 kwietnia Polski Teatr Studio zaprosi widzów na premierę. Jednoaktową sztukę „Noc Helvera” według Ingmara Villqista wyreżyserował Jonas Vaitkus. Ta niezwykle ciekawa i inspirująca współpraca zaowocowała ciekawą dość trudną sztuką, która stanowi odbicie współczesnych lęków człowieka. Kobieta i mężczyzna pragną bliskości, zrozumienia i miłości, jednak zło czające się wszędzie – często niezauważone – powoli zastawia sidła. Jak sobie z tym, poradzić?

2 kwietnia

19.00 Premiera spektaklu „Noc Helvera” wg Ingmara Villqista, reż. Jonas Vaitkus, Polski Teatr „Studio” w Wilnie.

(Otwarcie) Sali teatralnej Domu Kultury Polskiej, ul. Naugarduko 76. Wstęp biletowany. Bilety dostępne w sieci www.Bilietai.lt.

Kto nie zdąży zobaczyć spektaklu premierowego, to na spektakl popremierowy Teatr zaprasza na powtórkę.

25 kwietnia

19.00 Spektakl „Noc Helvera” wg Ingmara Villqista, reż. Jonas Vaitkus, Polski Teatr „Studio” w Wilnie.

Wileński Teatr Stary (na Pohulance), ul. J. Basanavičiaus 13. Wstęp biletowany. Bilety dostępne w sieci www.Bilietai.lt

„Noc Helvera” to również spektakl przeniesiony na wielki ekran.

2 maja w telewizji TVP Wilno będzie miała miejsce premiera telewizyjna spektaklu telewizji „Noc Helvera” wg Ingmara Villqista, reż. Jonas Vaitkus. Polski Teatr „Studio” w Wilnie.

16 kwietnia udział do udziału w Festiwalu zachęceni zostaną solczanie. Monodram „(Nie)Znana” zaprezentowany będzie w Centrum kultury w Solecznikach. Spektakl wielokrotnie był grany na Liwie i w Polsce, jest opowieścią o Marlin Monroe, w którą wcieliła się Justyna Stankiewicz – absolwentka Konserwatorium im. Juozasa Tallat-Kelpšy w Wilnie, absolwentka kierunku wokalno-aktorskiego na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Garderoba planu filmowego staje się miejscem zwierzeń i podsumowaniem. Jak naprawdę była aktorka, wzbudzająca tyle emocji, wobec której nikt nie był obojętny. Czy spełniona kobieta z uśmiechem za milion dolarów, czy samotna, nieszczęśliwa, a jednak nieśmiertelna?..

16 kwietnia

16.00 „(Nie)Znana“ monodram na podstawie zapisków M. Monroe, reż. Lila Kiejzik. Polski Teatr „Studio” w Wilnie. Solecznickie Rejonowe Centrum Kultury, ul. Vilniaus 48. Wstęp wolny. Partner: Solecznickie Rejonowe Centrum Kultury, sponsor: Samorząd Rejonu Solecznickiego.

29 kwietnia wileński teatr zaprasza na spektakl „Liučė čiuožia“ w reżyserii Oskara Koršunovasa. Spektakl to imitacja reality show lub studia filmowego. Ale to tylko niektóre zasady gry, zaledwie wprowadzenie. Podstawę stanowi wyobraźnia widza, co jest niezwykle charakterystyczne dlatego reżysera. Przedstawienia Koršunovasa to zawsze niespodzianka w konfrontacji z samym sobą.

29 kwietnia

19.00 OKT/ Wileński Teatr „Liučė čiuožia“, reż. O. Koršunovas

Pałac Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69. Wstęp biletowany. Bilety dostępne w sieci www.Bilietai.lt

3 maja o godz. 18.00 w Pałacu Kultury w Trokach otwarta zostanie wystawa i zaprezentowany film dokumentalny o dr. Jerzym Ordzie: „Anarchista w duchu św. Augustyna”. Historyk i działacz społeczny II Rzeczypospolitej był skarbnicą wiedzy o zasobach wileńskich archiwów. Opowiedzą o nim osoby, które znały Ordę osobiście. Film wyreżyserowałaDovilė Gasiūnaitė, na podstawie scenariusza Ilony Lewandowskiej.

16 maja Polski Teatr Studio zaprosi na kolejną premierę. Będzie to niezwykła muzyczna opowieść o wybitnej aktorce okresu międzywojennego Hance Ordonównie. Jej życiorys to gotowy scenariusz na film, zatem nie braknie fascynujących wątków. Nad reżyserią pracuje Lilia Kiejzik i Sławomir Gaudyn, a w rolę Ordonki wcieli się… – i tu warto opuścić kurtynę milczenia i poczekać do premiery.

16 maja

19.00 Prapremiera spektaklu „Ordonówna”, reż. S. Gaudyn. Polski Teatr „Studio” w Wilnie. Reżyseria Lila Kiejzik, w roli Hanki Ordynówny – znana aktorka i wokalistka Ewelina Saszenko, w rolach też Oskar Wygonowski i Alina Masztaler. Scenarzysta: Sławomir Gaudyn

Wileński Teatr Stary, ul. J. Basanavičiaus 13. Wstęp biletowany. Bilety dostępne w sieci www.Bilietai.lt

Festiwal „Idy Teatralne 2023” zakończy spektakl dla dzieci „Mała Ojczyzna”. To bajka dla każdego, kto myśli globalnie o środowisku i losach naszej planety. To również spektakl dla tych, którzy działają lokalnie, ucząc siebie i innych nabierać nawyków poszanowania przyrody i jej mieszkańców. Główną bohaterką przedstawienia jest dzielna Pszczoła, która podczas wypełniania misji w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym/albo w każdym innym miejscu w Polsce i na świecie:) spotyka na swojej drodze różne, ciekawe stworzenia. Czy uda się im rozwiązać problem, o którym opowie im przybyszka? Czy podejmą ryzyko wspólnego działania i wykażą się gotowością do niebanalnych akcji? Jak bardzo mała bohaterka może wpłynąć na myślenie człowieka o przyszłości? O tym wszystkim będzie można dowiedzieć się i zaśpiewać podczas spektaklu.

30 maja Zamknięcie Festiwalu „Idy Teatralne 2023”

11.00 Spektakl dla dzieci „Mała Ojczyzna”, Fundacja Pomysłodalnia, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76, Wilno

Wstęp biletowany. Bilety dostępne w sieci www.Bilietai.lt Informacje rezerwacje: +37065553370

14.00 Spektakl dla dzieci „ Mała Ojczyzna”, Fundacja Pomysłodalnia, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76, Wilno

Wstęp biletowany. Bilety dostępne w sieci www.Bilietai.lt Informacje rezerwacje: +37065553370