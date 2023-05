IDY TEATRALNE’2023 ostatni akord: „Nasza Bajka” – Spektakl edukacyjny w przeddzień Miedzynarodowego Dnia Dziecka

30 maja, godz. 14:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Dofinansowany ze Środków Kancelarii Prezesa Rady Ministów w Ramach Konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023” za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego” oraz Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

Bilety tu: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/teatras/vaikams-ir-jaunimui/maza-te-vy-ne-rez-m-olszewska-muzikine-pasaka-lenku-kalba-386423/?fbclid=IwAR27BjpNyF8y6TtXeYyUyezZMkGQpbwTEbN0SPGglDlNUYZUB-3WnENaGDo

https://www.bilietai.lt/…/maza-te-vy-ne-rez-m…/

Reżyseria, scenariusz: Magdalena Olszewska

Scenografia, projekt i wykonanie lalek: Karolina Górska

Muzyka: Krzysztof Wojciechowski

Plakat: Jacek Staniszewski

Obsada*: Hanna Łubieńska/Katarzyna Witkowska, Grzegorz Miller/Dariusz Czarniecki

Spektakl przeznaczony dla dzieci w wieku 4-10 lat i całych rodzin

Produkcja: Fundacja Pomysłodalnia

Premiera 11.11.2018 r.

Spektakl współfinansowany ze środków Miasta Gdańska, Miasta Rumi i Miasta Sopotu

Czas trwania spektaklu: ok. 40 minut

„Mała Oj-czy-zna” to bajka dla każdego, kto myśli globalnie o środowisku i losach naszej planety. To również spektakl dla tych, którzy działają lokalnie, ucząc siebie i innych nabierać nawyków poszanowania przyrody i jej mieszkańców. Główną bohaterką przedstawienia jest dzielna Pszczoła, która podczas wypełniania misji w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym/albo w każdym innym miejscu w Polsce i na świecie:) spotyka na swojej drodze różne, ciekawe stworzenia. Czy uda się im rozwiązać problem, o którym opowie im przybyszka? Czy podejmą ryzyko wspólnego działania i wykażą się gotowością do niebanalnych akcji? Jak bardzo mała bohaterka może wpłynąć na myślenie człowieka o przyszłości? O tym wszystkim będzie można dowiedzieć się i zaśpiewać podczas spektaklu.Dla współczesnego człowieka rozmowa na temat pszczół i owadów zapylających powinna być wstępem do masowych działań na rzecz ocalenia tych, dzięki którym nasza planeta funkcjonuje. Globalne zagrożenie wyginięcia zapylających to bardzo realny problem nas wszystkich, których los zależy od pracowitości owadów. Nic nas nie może usprawiedliwić przed niewiedzą na temat skali problemu, skutkami bierności i wyłącznie konsumpcją. Nadszedł czas na działania w przestrzeniach domowych i lokalnych, w małych ojczyznach, aby w łatwy i skuteczny sposób przyczynić się do ocalenia nas samych. Ziemia jest za mocno eksploatowana, jedzenie jest marnowane i jest go coraz mniej. Ratujmy pszczoły!

Spektakl „Mała Oj-czy-zna” to przede wszystkim znakomita zabawa z lalkowymi bohaterami zamieszkującymi TPK. Porywająca muzyka i inspirujące piosenki zaktywizują największych malkontentów.