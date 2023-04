Idy Teatralne 2022: spektakl „(Nie)znana”

W spektaklu „(Nie)znana” na podstawie zapisków z życia jednej z

najsłynniejszych kobiet XX wieku Marilyn Monroe zobaczymy Justynę

Stankiewicz, absolwentkę Wydziału Wokalno-Aktorskim na Akademii

Muzycznej w Gdańsku, aktorke Polskiego Teatru STUDIO w Wilnie oraz

Narodowego Teatru Opery i Baletu Litwy.

Seksualność, szaleństwo, uśmiech za milionów dolarów, gracja – tak,

to wszystko się mieści w jednej kobiecie, ale czy mieści się jeszcze więcej?

Ból, rozczarowanie, wewnętrzna tragedia, zabójcza samotność? Akcja

monodramu rozgrywa się w garderobie planu filmowego. Bohaterka wraca

do swojej przeszłości, do najbardziej skrywanych wspomnień z czasów

dzieciństwa. Garderoba zmienia się w szpital psychiatryczny. Wyrzuty

sumienia i poczucie samotności… leki popijane alkoholem… Całość

przeplatana jest piosenkami nierozerwalnie utożsamianymi z aktorką.

Autorem scenariusza jest Sławomir Gaudyn, reżyserką Lilia Kiejzik.

Wstęp wolny!

Więcej informacji pod numerem: +37061484712

W roli tytułowej: Justyna Stankiewicz

Reżyseria: Lila Kiejzik

Scenariusz: Sławomir gaudyn

Fortepian: Ruta Naruševič

Światła i dźwięk: Artur Armacki

Produkcja: Polski Teatr „Studio” w Wilnie, 2019

Partnerzy: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie i Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”