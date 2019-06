I love Šalčininkai: Chcemy być bliżej ludzi

vdu

„Zbieramy środki na to, aby powstał nowy portal informacyjny o Solecznikach, o rejonie, ale taki demokratyczny, w którym byłoby więcej informacji dla ludzi, o ludziach” – tłumaczy założyciel strony „I love Šalčininkai”na Faceboku Jan Stańczyk. „Na dzień dzisiejszy „I love Šalčininkai” to przedsięwzięcie jednej – dwóch osób, które pracują charytatywnie. Widać jednak, że ludziom zależy na istnieniu naszej grupy, wspierają nas, że jest to potrzebne. Myślimy o tym, aby mieć siedzibę redakcji, gdzie mogliby przyjść ludzie, napisać do nas” – dodaje.

„Projekt, który zrodził się z miłości i długo dojrzewał – dla mieszkańca miasta, gościa czy po prostu dla tego, kto kawałek serca zostawił tutaj, w tej wspaniałej krainie. „I love Šalčininkai” to grupa w sieciach społecznościowych i atrybuty z symbolami niedużego miasteczka w Litwie Południowo-Wschodniej. Jesteśmy nieduzi, ale mamy wielkie marzenie!” – piszą autorzy zbiórki.

„Ekipa „I love Šalčininkai” tworzy wiadomości, aktualności dla mieszkańców i gości miasta, dla tych, którzy są zainteresowani naszym rejonem, oplecionym mitami i stereotypami. Chcemy zburzyć mity i stereotypy – założyć społeczny biznes informacyjny, który pomógłby w głoszeniu dobrej wieści o Solecznikach i całym naszym regionie” – uzasadniają swój cel.

„W planach jest założenie strony www i dalszy rozwój, ale na początek chcielibyśmy wynająć biuro, zatrudnić pracowników, aby móc się rozwijać. Poszukujemy różnych form finansowania, gdyby ktoś chciał zostać naszym sponsorem, to bardzo chętnie” – śmieje się Jan Stańczyk.

Gdyby projekt okazał się udany, twórca strony zapewnia, że pojawią się także kolejne wersje językowe – polska i rosyjska. Na razie, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, strona powstaje po litewsku.

„Chyba najbardziej ludzi interesują sprawy, które dotyczą ich samych – mieszkania socjalne, praca bliżej domu, to, co się dzieje w mieście, remonty, wydarzenia. Ludzie chcieliby to mieć w jednym miejscu. Chcemy pisać o sporcie, chcemy więcej pisać o życiu politycznym w rejonie, ale aby to wszystko było bliżej ludzi i sami ludzie mogli się wypowiedzieć, co ich boli. Zauważyłem, że nie ma w ludziach wiary, że coś może się zmienić, może być lepiej…” – mówi Stańczyk.

Zbiórka crowdfundingowa na portal „I love Šalčininkai” dopiero się rozpoczęła. Autorzy zachęcają, że każdy, kto wykona donację na sumę ponad 20 euro, otrzyma prezent – kubek lub koszulkę z symboliką Solecznik.