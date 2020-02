Hot dogi na stacjach ORLEN najpopularniejsze wśród Polaków

vdu

Na stacjach ORLEN trwa kampania promująca ulubionego hot doga Polaków. Opiera się ona o badanie Kantar, według którego 40% Polaków, konsumentów tego produktu, zadeklarowało, że najczęściej kupują je na stacjach ORLEN i są to ich ulubione hot dogi. To wynik dwukrotnie wyższy niż drugiego na rynku gracza. Natomiast spośród sieci stacji, wynik ORLENu jest aż 8-krotnie wyższy niż kolejnej w zestawieniu sieci. Za przygotowanie kampanii odpowiadała agencja reklamowa Red8.

Dostrzegamy trendy żywieniowe i aktywnie podążamy za nimi dbając, by wszystkie nasze produkty były najwyższej jakości i spełniały oczekiwania klientów. Robimy to skutecznie, czego potwierdzeniem jest wyraźny wzrost sprzedaży oferty pozapaliwowej, w tym produktów gastronomicznych. To m.in. ich popularność przyczynia się do rekordowych wyników segmentu detalicznegoDostrzegamy trendy żywieniowe i aktywnie podążamy za nimi dbając, by wszystkie nasze produkty były najwyższej jakości i spełniały oczekiwania klientów. Robimy to skutecznie, czego potwierdzeniem jest wyraźny wzrost sprzedaży oferty pozapaliwowej, w tym produktów gastronomicznych. To m.in. ich popularność przyczynia się do rekordowych wyników segmentu detalicznego” – mówi Wojciech Muszyński, Dyrektor Wykonawczy PKN ORLEN ds. Sprzedaży Detalicznej.

Hot dogi na stacjach ORLEN dostępne są w dwóch wersjach mięsnych – tradycyjnej oraz w stylu amerykańskim, w każdym przypadku w ofercie do wyboru są 4 warianty smakowe. Produkowane są one według unikalnych receptur, wyłącznie dla stop.cafe, z mięsa z polskich hodowli, bez dodatku glutaminianu monosodowego i fosforanów. W ofercie dostępna jest także opcja dla wegan i wegetarian. Chrupiące bułki, do wyboru pszenna lub graham, na zakwasie wypiekane są wyłącznie z polskich zbóż. W ofercie jest też bogaty wybór sosów, w nowej recepturze, z naturalnym składem – bez konserwantów i wzmacniaczy smaku.

Hot dogi znajdują się w ofercie 1700 stacji ORLEN w całej Polsce. Klienci stacji działających w nowym formacie stop cafe, oprócz przekąsek i kawy, mają do wyboru także burgery, wrapy, świeże kanapki, sałatki i menu specjalnie skomponowane dla dzieci. Stacje restauracyjne dodatkowo proponują bogaty wybór śniadań oraz dań obiadowych. Uzupełnieniem oferty gastronomicznej są nowoczesne sklepy O! Shop, w których można zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne artykuły. Na koniec 2019 roku działało już ponad 550 stacji w nowym formacie.

źródło: orlen.pl