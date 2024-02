Hołownia: musimy otworzyć nowy rozdział w stosunkach Polski i Litwy

Marszałek Sejmu Szymon Hołowna przebywa z dwudniową wizytą w Wilnie. W poniedziałek spotkał się z przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej Viktoriją Cmilyte-Nielsen, a następnie z prezydent Litwy Gitanasem Nausedą oraz premier tego kraju Ingridą Simonyte. Wieczorem spotkał się z kolei z Polakami mieszkającymi na Litwie.

Podczas swego wystąpienia marszałek podkreślał, że wybór Litwy na swoją pierwszą oficjalną wizytę zagraniczną nie był przypadkowy. „To byś świadomy wybór. Bardzo zależy mi na tym, żeby pokazać, że relacje polsko-litewskie – z całą ich złożonością – są bardzo ważne, zarówno dla mnie osobiście, jak i dla całego polskiego parlamentu”- mówił.

Fot. BNS/ Irmantas Gelūnas

„Mamy do siebie najbliżej, jesteśmy rodzeństwem, co wielokrotnie dzisiaj powtarzałem na spotkaniu z panem prezydentem Gitanasem Nausedą oraz panią premier Ingridą Simonyte i panią przewodniczącą Cmilyte-Nielsen” – mówił, przyznając, że między rodzeństwem bywają „różne sytuacje”.

„Raz jest łatwiej, raz jest trudniej, ale w tej chwili mamy agresora za ścianą i to jest coś, co powinno w bardzo jasny sposób poukładać nasze relacje” – dodał. „Dlatego apelowałem dzisiaj do wszystkich naszych rozmówców, żebyśmy jak najszybciej załatwili wszystkie te rzeczy, które przez lata nie były załatwiane. Po to, aby móc iść dalej w rzeczywistości, która napisała nam zupełnie nowe scenariusze” – wyjaśnił. Przekonywał, że spierać można się w czasach pokoju, jednak dziś należy jak najszybciej rozwiązać dzielące nas kwestie, aby móc skoncentrować się na rzeczy najistotniejszej, jaką jest nasze bezpieczeństwo.

„To bezpieczeństwo jest naszym wspólnym bezpieczeństwem, ponieważ tak ułożyła się geopolityka” – zaznaczył.

Wspomniał też, że podczas spotkań z prezydentem Nausedą i premier Simonyte poruszył również kwestię języka, będącego częścią narodowej tożsamości.

Fot. PAP/Leszek Szymański

Podkreślał, że język jest tak samo ważny dla Polaków mieszkających na Litwie, jak i Litwinów mieszkających w naszym kraju. Nawiązał przy tym do swojego spotkania z mniejszością litewską w Polsce i zapewnił, że będzie robił wszystko, aby ich dzieci mogły uczyć się w takim języku, w jakim zechcą.

Fot. PAP/Leszek Szymañski

Marszałek Hołownia przekonywał również, że zadanie, jakie staje teraz przed Polską i Litwą, może być szansą, a nie przeszkodą. „Mówiłem dzisiaj przewodniczącej Cmilyte-Nielsen i młodym parlamentarzystom, że musimy otworzyć nowy rozdział w stosunkach Polski i Litwy, Polaków i Litwinów” – podkreślił.

Fot. BNS/ Irmantas Gelūnas

„Świat, który znamy do tej pory, kończy się na naszych oczach. Teraz wszedł Putin i powiedział +sprawdzam+ całemu naszemu światu, całemu naszemu myśleniu, wszystkim naszym wartościom, w które wierzymy, pokojowi, który wypracowaliśmy” – powiedział. W tym kontekście podkreślał potrzebę zbudowania polityki północnej, a nie jedynie polityki opierającej się na podziale wschód-zachód.

Marszałek wyraził również wdzięczność i szacunek dla Polaków mieszkających na Litwie. Dziękował im za pracę, którą wykonali, by podtrzymać polską tożsamość.

Zaznaczył przy tym, że kolejne pokolenie Polaków, w tym nowe pokolenie polityków, musi kontynuować ich pracę, by „ponieść dalej tę sprawę do Europy”. „Europy, która składa się z różnych narodów i ojczyzn i która uczy nas, że w prawidłowym myśleniu dodatkowa tożsamość niczego człowiekowi nie odbiera, tylko ubogaca człowieka i daje mu więcej perspektyw” – podkreślił.

Fot. zw.lt/ Bartosz Frątczak

We wtorek marszałek Hołownia spotka się ze studentami Uniwersytetu Wileńskiego. Ponadto w drugim dniu wizyty zaplanowano także złożenie wieńców pod pomnikiem Obrońców Wolności i pod krzyżem upamiętniającym żołnierzy Wojska Polskiego poległych w wojnie polsko-bolszewickiej na cmentarzu na Antokolu, a także przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na cmentarzu na Rossie.