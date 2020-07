Hollywood na pl. Ratuszowym w Wilnie czyli Dni Kultury Amerykańskiej

W ten weekend poczujemy się niczym w USA. Jest to pomysł Urzędu m. st. Wilna, by co dwa tygodnie przybliżać wilnianom i gościom stolicy różne kultury. Tym razem czekają na nas koncerty, zawody sportowe, wieczory filmowe, a wszystko to z okazji Dnia Niepodległości USA, który obchodzony jest 4 lipca.

Imprezy w stylu amerykańskim ruszą w piątek, 3 lipca o godz. 20.00. Można będzie się załapać na degustacje potraw – steków, kiełbasek, burgerów, smażonych ryb, gofrów przygotowanych przez prawdziwych szefów kuchni ulicznej oraz hawajską imprezę na placu Łukiskim.

Organizatorzy zachęcają do przyjścia na amerykańską imprezę w strojach w kwiatowy deseń, kapeluszach oraz zabawy w rytm muzyki hawajskiej. Wieczór zwieńczy film z Hollywood pod chmurką.

W sobotę rano odbędzie się parada na Alei Giedymina między Sejmem a Katedrą Wileńską z udziałem Orkiestry Wojska Litewskiego i Korpusu Morskiego Stanów Zjednoczonych.

W niedzielę hołd zostanie oddany ulubionej grze sportowej Amerykanów – baseballowi. Rozgrywki odbędą się na al. Gedymina w pobliżu Placu Łukiskiego.