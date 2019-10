Historiada: To nie rywalizacja, to rozmowa o naszych pięknych dziejach

vdu

Tegoroczna Hiistoriada była poświęcona tematom Unii Krewskiej, Unii Lubelskiej, Konstytucji 3 maja i trzem rozbiorom Rzeczpospolitej Polskiej.

„450 lat temu powstał pewien projekt polityczny, z którego my wszyscy – Polacy, Litwini i nie tylko, możemy być dumni i szczęśliwi. Zanim powstała Unia Europejska i piękne pomysły dotyczące tego, że może istnieć wspólnota narodów, była Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo, które w swoich granicach miało ludzi o różnych wyznaniach, różnych poglądach, różnych koncepcjach. Ci ludzie żyli obok siebie. Można było iść ulicą Wilna i po jednej stronie mieć cerkiew, po drugiej synagogę, dalej kościół katolicki, dalej kościół grekokatolicki, i nikomu to nie przeszkadzało. Chcemy opowiedzieć o tym, że my u siebie stworzyliśmy coś, co może być wzorem dla współczesnej Europy” – mówił Piotr Dmitrowicz, wicedyrektor muzeum Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego, jeden z organizatorów konkursu.

Jak dodał, Historiada to nie rywalizacja, a przede wszystkim rozmowa „o naszych pięknych dziejach”.

Fot. Roman Niedźwiecki

„Dzisiejszy dzień to zabawa, spotkanie z historią, pewna refleksja dotycząca szesnastu pokoleń naszych przodków, którzy ze sobą współpracowali, wspólnie bronili się przed najeźdźcami i tworzyli piękną historię między 1385 rokiem a 1795 rokiem” – zwrócił się do uczestników Historiady prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski.

Przypomniał, że 30 września odszedł Kornel Morawiecki – „legenda polskiej wolności, założyciel Solidarności Walczącej”. „Chciałbym spróbować nakłonić was do tego, żeby przy okazji dzisiejszej refleksji historycznej dotyczącej wieków dawnych, których nikt z nas osobiście nie pamięta, dowiedzieć się czegoś więcej na temat Solidarności Walczącej i pana Kornela Morawieckiego, który jest przykładem bezkompromisowego antykomunizmu” – powiedział Falkowski.

Fot. Roman Niedźwiecki

W konkursie wzięli udział przedstawiciele Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiegow Dyneburgu, a także uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II, Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, Liceum im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum w Zujunach, Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach oraz Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach.

Fot. Roman Niedźwiecki

Między poszczególnymi rundami uczestników Historiady bawił zespół Black Biceps. Zwycięzcy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody – notebook „Apple”, tablet „Apple”, laptop „Asus”, telefon „Samsung Galaxy S8”, filmy polskie czy głośnik „JBL”.

Projekt Historiada został sfinansowany ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.