Grydź-Willems: Zdalne nauczanie nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z dzieckiem

„Kiedy się spotkaliśmy, dzieci płakały, że chcą już wrócić do szkoły” – mówi Marzena Grydź-Willems, nauczycielka klas początkowych w „Źródełku” i choreograf zespołu „Sto Uśmiechów”. Gość Salonu Politycznego podkreśla, że kwarantanna ma swoje dobre strony, dla wielu nauczycieli była to okazją do rozwoju. Miała także wpływ na rodziców. „Myślę, że rodzice lepiej zrozumieli nauczycieli, ich pracę i trudności, z jakimi się muszą zmierzyć” – mówi nauczycielka. Jak będzie wyglądała szkoła od września? „Niestety, nadal jest wiele niewiadomych” – mówi gość Salonu Politycznego.