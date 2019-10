„Grinda” planuje oczyścić 1670 ulic Wilna

vdu

„Naszym obowiązkiem jest dopilnować, aby ujemna temperatura powietrza nie była przeszkodą kierowcom w bezpiecznym dotarciu z punktu A do punktu B. Niezależnie od tego, czy jest to centrum, czy przedmieścia – wszyscy mieszkańcy Wilna muszą być traktowani jednakowo. Postaramy się wyczyścić wszystkie ulice, aby uniknąć zakłóceń ruchu. Już zaczęliśmy planować, w jaki sposób zorganizujemy oczyszczanie dróg w zimnych porach roku, więc dziś czujemy się na to gotowi” – twierdzi Kęstutis Vaicekiūtis, dyrektor „Grindy”.

Tej zimy 60 pojazdów firmy wyczyści 1670 ulic miasta Wilna, czyli o 966 ulic (około 450 km) więcej niż w ubiegłym roku. 739 z nich zostanie posypanych mieszankami soli lub piasku. Ponad 930 ulic zostanie oczyszczonych substancjami niezawierającymi mieszanek piasku i soli.

W tym roku firma wprowadzi nowe maszyny: 4 małe zamiatarki w centrum stolicy, przystosowane do pracy na wąskich uliczkach Starego Miasta, zostaną uzupełnione mobilnym zasobnikiem soli. Autostrady zostaną oczyszczone przez potężne ciężarówki wyposażone w 2 odśnieżarki, zdolne do transportu prawie 14 ton mieszanek soli i obejmujące przy jednym zjeździe 300 000 metrów kwadratowych. Prace maszyn można obserwować na interaktywnej mapie – http://atviras.vilnius.lt/valytuvai. Poinformować o potrzebie czyszczenia ulic można pod numerem 1355.