Góra Bouffałowa nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnościami

„Ponieważ rozwiązania z zakresu dostępności wciąż nie zostały wdrożone, przestrzeń pozostaje niedostępna dla części społeczeństwa; taka sytuacja stanowi pośrednią dyskryminację ze względu na niepełnosprawność” – oświadczyła rzecznik Birutė Sabatauskaitė.

Według urzędu, choć teren został otwarty dla mieszkańców, nie wszystkie dojścia są dostosowane. Nowa infrastruktura jest trudno dostępna, a miejscami w ogóle nieosiągalna dla osób poruszających się na wózkach.

Wnioski z kontroli

Postępowanie wszczęto po publicznych sygnałach, że niektóre ścieżki kończą się schodami lub krawężnikami, brakuje pochylni i łagodnych najazdów. Wskazano także, że:

amfiteatr jest niedostępny, bo nawierzchnia nie nadaje się do poruszania wózkiem;

część ścieżek jest pochylona, co utrudnia i zagraża bezpieczeństwu;

dla osób z dysfunkcją wzroku brakuje pasów dotykowych (taktylnych) i kontrastów wizualnych;

przy schodach brakuje poręczy;

na terenie nie ma tablic informacyjnych ani specjalnych oznaczeń ułatwiających orientację.

Litewski Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami ocenia, że dostępność Góry Bouffałowej jest co najwyżej częściowa. Eksperci zwracają uwagę na notoryczny brak konsekwencji w stosowaniu standardów dostępności przy podobnych inwestycjach.

„Dzieje się tak dlatego, że do procesu decyzyjnego nie włącza się ekspertów ds. niepełnosprawności ani właściwych instytucji. Interesy osób z niepełnosprawnościami nie są należycie reprezentowane w kompromisach między wymogami ochrony zabytków a rozwiązaniami architektonicznymi, a elementy dostępności wdraża się często formalnie, bez oceny ich realnej skuteczności” – wskazują przedstawiciele forum.

Odpowiedź samorządu i plan działań

Samorząd Wilna przyznał, że Góra Bouffałowa nie jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z ograniczeniami mobilności. Wyjaśniono, że strome, chronione walory stoków i objęty ochroną układ terenu ograniczają możliwość budowy bezstopniowych ciągów spacerowych w każdym miejscu.

W reakcji na kontrolę samorząd:

zmienił oznakowanie części ciągów pieszych;

zapowiada montaż pochylni, tablic informacyjnych, pasm kontrastowych i poręczy;

planuje wymianę nawierzchni amfiteatru.

Jak podkreślono, zmiany są przygotowywane w porozumieniu z organizacjami osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowe prace dostosowawcze mają zostać zakończone między czerwcem a wrześniem 2026 roku.