Główny dzień Opiek Matki Bożej Miłosierdzia: Maryja prowadzi nas do Królestwa Niebieskiego

Ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz przypomniał o wadze cudownego obrazu Matki Miłosierdzia. „To obraz Tej, która nigdy nie opuści. Tej, która już od wieków troszczy się o tych ludzi, którzy tu przychodzą. Jednym ze świadectw tego, że Maryja nigdy nie opuszcza człowieka, którzy zwraca się do niej, są te niezliczone wota, które znajdują się w tej cudownej kaplicy. Jak świadczą te wota, człowiek wychodzi ze świątyni z nową nadzieją” – oświadczył duchowny.

Metropolita mińsko–mohylewski podziękował m.in. za modlitwy w intencji Białorusi. „Nie wiadomo, kiedy się to skończy. Widzimy, że wysiłki polityków, organizacji międzynarodowych i społecznych tak naprawdę znaczą niewiele w tej sprawie, nie mogą rozwiązać tego konfliktu. Potrzebna jest pomoc Boga oraz modlitwa. Módlmy się, aby ten kryzys polityczny został jak najszybciej rozwiązany. Niech to się stanie w sposób pokojowy, aby Białoruś dalej mogła budować swoją przyszłość przede wszystkim na podstawach Ewangelii Chrystusowej” – zwrócił się do wiernych.

Tadeusz Kondrusiewicz/ Fot. Roman Niedźwiecki

Ks. Abp Kondrusiewicz mówił m.in. o roku stulecia urodzin św. Jana Pawła II. „Te uroczystości, które dzisiaj kończymy, przypominają nam, że Maryja prowadzi nas do swego Syna, który jest Królem Wszechświata. Te uroczystości odbywają się pod motto „Totus Tuus”. Te słowa są wyjęte z herbu Ojca Świętego Jana Pawła II. Oznaczają one – „Maryjo, jestem cały Twój”. Jan Paweł II zawierzył swoje serce i swoją służbę w Stolicy Apostolskiej Matce Bożej. Jan Paweł II zmienił oblicze świata – jak w Centralnej i Wschodniej Europie, tak i na naszych ziemiach” – powiedział metropolita.

Fot. Roman Niedźwiecki

Tadeusz Kondrusiewicz/ Fot. Roman Niedźwiecki

Tadeusz Kondrusiewicz/ Fot. Roman Niedźwiecki

Fot. Roman Niedźwiecki

W dniu 22 listopada obchodzona jest również uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Dni Opieki Najświętszej Maryi Panny rozpoczęły się w Ostrej Bramie 14 listopada.