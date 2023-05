„Gdańsk w Wilnie 2023”: 25 lat przyjaźni między miastami – szczególna okazja do świętowania

W 1998 r. została podpisana umowa o współpracy między miastami, a odbywające się z powodzeniem od 25 lat festiwale „Wilno w Gdańsku“ i „Gdańsk w Wilnie“ świadczą o tym, że przyjaźń między miastami z biegiem lat tylko się umacnia. Łączący i zbliżający co roku wiele różnych osób, festiwal wymiany kulturalnej stał się wspaniałą tradycją partnerskich miast.

Festiwal „Gdańsk w Wilnie 2023“ zaprasza mieszkańców Wilna i gości stolicy na wydarzenia kulturalne w dniach 12–14 maja. Festiwal rozpocznie się 12 maja o godz. 15.00 otwarciem wystawy polskich artystek w Galerii Inkubatora Sztuki na Zarzeczu, gdzie zostaną wystawione trzy projekty symbolizujące więź światopoglądową kobiet i odzwierciedlające ideę Trójmiasta – Gdańska, Sopotu i Gdyni.

Na wystawie „Gdańsk w Wilnie“ zostanie zaprezentowany cykl prac graficznych Sylwii Zdzichowskiej pt. Wzpomnieć. Artystka bada zjawisko pamięci w sztukach wizualnych w oparciu o technikę malarską, druku wklęsłego i witrażu.

Projekt wideo Defiant Hearts Vol 1 zaprezentuje Katarzyna Swinarska, polska artystka zajmująca się malarstwem, kuratorka wystaw, tworząca instalacje multimedialne i projekty wideo, często przeradzające się w video performance. Matka trójki dzieci i artystka przedstawia w filmie poruszające historie kobiet artystek, które z powodzeniem połączyły karierę artystyczną z macierzyństwem. Jej bohaterki opowiadają o tym, jak udaje im się pogodzić swoje ideały, ambicje i pragnienia z trudną codziennością w konserwatywnym i patriarchalnym społeczeństwie.

Katarzyna Swinarska przedstawi również film stworzony ze współautorkami Aliną Żemojdzin i Martą Grabicką pt. Defiant hearts vol 2. Film zestawia narracje artystek z minimalistycznymi portretami wideo interdyscyplinarnej artystki Aliny Żemojdzin, a intymne historie przeplatają się z dramatycznym materiałem filmowym.

Wystawa „Gdańsk w Wilnie” będzie czynna w dniach 5–20 maja.

Wstęp wolny.

Wieczorem 12 maja w Domu Kultury Polskiej w Wilnie wystąpi Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar”, Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Wileńskiego oraz Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” Centrum Kultury w Wilnie. Zespoły zaprezentują dziedzictwo kultury polskiej i litewskiej, tradycyjne polskie i litewskie tańce i melodie ludowe oraz barwne stroje. Goście z Gdańska zapoznają widzów z tańcami z różnych regionów Polski oraz powagą i dostojeństwem tradycyjnej choreografii tańców narodowych, takich jak mazur i polonez, w strojach z czasów Księstwa Warszawskiego.

Koncert wymiany kulturalnej „Mosty przyjaźni” rozpocznie się o godz. 18:00. Wstęp wolny.

W sobotę, 13 maja, zapraszamy mieszkańców Wilna i gości stolicy na wieczór z muzyką klasyczną. W kościele Św. Katarzyny o godz. 17:00 nadziei, piękna i pokoju poprzez muzykę życzyć będą pedagodzy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku: Bożena Harasimowicz (sopran), Bogumiła Weretka-Bajdor (fortepian), Andrzej Kacprzak (skrzypce), Wojciech Szlachcikowski (skrzypce), Sławomir Wilk (fortepian) i Orkiestra Kameralna im. Św. Krzysztofa Miasta Wilna pod batutą Modestasa Barkauskasa. Podczas koncertu zabrzmią pieśni S. Moniuszki, S. Niewiadomskiego i F. Chopina na głos i fortepian, utwory A. Vivaldiego i F. Chopina na solistów i orkiestrę kameralną oraz prawykonanie utworu Largo Tadeusza Dixa na dwoje skrzypiec i orkiestrę kameralną. Wstęp wolny.

Weekend wymiany kulturalnej w niedzielę 14 maja uwieńczy wyjątkowe spotkanie – na rozmowie w Wileńskim Ratuszu spotkają się Prezydent RP (1990–1995), laureat Pokojowej Nagrody Nobla Lech Wałęsa oraz sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy, dziennikarz i publicysta Rimvydas Valatka.

Zwany symbolem polskiej wolności Lech Wałęsa jako młody elektryk w stoczni w nadbałtyckim mieście portowym Gdańsku w 1980 roku przystąpił do związku zawodowego i stanął na czele strajku 17 000 stoczniowców, który wstrząsnął blokiem komunistycznym i światem. Reżim komunistyczny został zmuszony do uznania Solidarności, pierwszego i jedynego niezależnego związku zawodowego w bloku sowieckim, po tym jak do niego przystąpiły miliony osób w całej Polsce. Za kierowanie Solidarnością Wałęsa otrzymał w 1983 roku Pokojową Nagrodę Nobla. Później, w 1990 r. został pierwszym demokratycznie wybranym po wojnie prezydentem Polski.

Początek spotkania z Lechem Wałęsą o godz. 16:00. Wstęp za zaproszeniem.

„Gdańsk w Wilnie 2023“ zaprasza na wydarzenia w stolicy Litwy w dniach 12–14 maja.

Cały PROGRAM wydarzeń festiwalu „Gdańsk w Wilnie 2023“: https://www.vilniuskc.lt/pl/program-festiwalu-gdansk-w-wilnie-2023/

Coroczny festiwal wymiany kulturalnej między Wilnem a Gdańskiem odbędzie się po raz dwunasty w Wilnie i po raz dwudziesty w Gdańsku. Gdańsk będzie gościł Wilno tradycyjnie – w drugi weekend września.

Organizatorzy festiwalu: Samorząd m. Wilna, Urząd m. Gdańska, Wileńskie Centrum Kultury

Partnerzy festiwalu: Inkubator Sztuki na Zarzeczu, Wileński Ratusz, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, Orkiestra Kameralna im. Św. Krzysztofa, Centrum Kultury Uniwersytetu Wileńskiego, Gdański Archipelag Kultury, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Kościół Św. Katarzyny oraz polskie media „L24.lt“, „Znad Wilii“, „Wilnoteka“, „Kurier Wileński“ i „TVP Wilno“.

Więcej informacji o festiwalu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/947141146562992