G. Landsbergis z wizytą w Kijowie: nie wyczerpaliśmy jeszcze źródła poparcia dla Ukrainy

„Mimo, że kwoty wydają się teraz naprawdę imponujące, wcześniej uczestniczyliśmy – i Litwa też – w akcjach zbrojnych mających na celu ustabilizowanie sytuacji w tym czy innym regionie, na pewno na większą skalę” – powiedział szef litewskiej dyplomacji w wywiadzie dla radia LRT.

Zdaniem G. Landsbergisa wsparcie dla Kijowa w wysokości 60 mld EUR jest znacznie niższe niż np. to, które Zachód przeznaczył na misję w Afganistanie.

Przemawiał po tym, jak członkowie Unii Europejskiej (UE) zatwierdzili w tym tygodniu plan wysłania 1 miliona pocisków artyleryjskich do Ukrainy w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Według obliczeń siły ukraińskie wystrzeliwują codziennie od 6 do 7 tys. pocisków artyleryjskich – około 1/3 tego, czego zużywa Rosja.

„Amunicja jest dziś najbardziej potrzebna ukraińskim żołnierzom” – powiedział G. Landsbergis.

W Kijowie litewski minister spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, szefem dyplomacji tego kraju Dmytro Kulebą.

G. Landsbergis omówił z nimi przebieg wojny, cele wileńskiego szczytu NATO, w tym kwestię członkostwa Ukrainy w Sojuszu.

„Podobnie jak inni czekamy na kontratak Ukrainy, to oczywiste, że Ukraina się do niego przygotowuje, gromadzi siły. Zastanawiam się, jakiej pomocy jeszcze potrzebuje, jakiego uzbrojenia, do czego Litwa może się przydać, żeby ten atak się powiódł” – powiedział minister.

Podczas wizyty G. Landsbergisa w Kijowie szef tego kraju wręczył także mu odznaczenie państwowe za wsparcie dla Ukrainy.