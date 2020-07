FPPnW ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu stypendialnego PLus – AKTYWNY STUDENT

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ogłasza nabór wniosków stypendialnych w ramach „Programu stypendialnego PLus – AKTYWNY STUDENT” adresowanego do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą. Pomoc stypendialna będzie udzielana w II półroczu 2020 r., tj. w semestrze jesiennym roku akademickiego 2020/2021. Fundacja informuje, iż nastąpiła zmiana operatora środków przeznaczonych na działania realizowane w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą, od kwietnia br. jest to Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.