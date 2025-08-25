Finał jubileuszowego festiwalu „Muzyka w Pałacu Balińskich“ oczarował publiczność

Na scenie w pałacu Balińskich wystąpiła Litewska Filharmonia Narodowa pod batutą dyrektora artystycznego i głównego dyrygenta Modestasa Pitrėnasa. W roli solistów zaprezentowali się artyści orkiestry: wiolonczelista Gaudas Paulius Krištaponis, oboista Viktoras Palejus oraz harfistka Joana Daunytė.

Symbolicznie domknięto motyw 150. rocznicy urodzin Mikołaja Konstantego Cziurlionisa, który towarzyszył całemu festiwalowi – na finałowym koncercie zabrzmiały wirtuozowskie utwory na orkiestrę i solistów, a na zakończenie publiczność usłyszała niezwykłą transkrypcję „Węgierskiej rapsodii nr 2 c-moll” Ferenca Liszta na orkiestrę symfoniczną.

Koncert finałowy stał się prawdziwym muzycznym akordem kończącym festiwal – pełnym pasji, energii i precyzji wykonawczej. Publiczność nagrodziła artystów owacjami na stojąco i nie kryła wzruszenia.

Organizatorzy – Centrum Kultury Rejonu Solecznickiego i Litewska Filharmonia Narodowa – podkreślają, że festiwal na stałe wpisał się w tradycję regionu, stając się jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych lata, które nie tylko jednoczy melomanów, ale też promuje Jaszuny i cały rejon solecznicki.

„Muzyka w Pałacu Balińskich“ powróci w przyszłym roku.