Film „Złączyć się z Narodem” ponownie w Wilnie

„Tym z naszym objazdowym kinem odwiedzimy szkoły na Wileńszczyźnie. Wszyscy chętni będą mogli natomiast obejrzeć film i spotkać się z nami 3 marca o godz. 18 w klasztorze Franciszkanów” – poinformował zw.lt twórca filmu, Jerzy Szkamruk.

Obraz powstał w latach 2015-2018, z inicjatywy producentów i polskich twórców filmowych – Piotra Budnika oraz Jerzego Szkamruka. Bohaterowie dokumentu to drugie i trzecie pokolenie Polaków zesłanych przez sowietów na stepy w 1936 roku. Pochodzą z małej, lecz uroczej wioski w Kazachstanie o polsko brzmiącej nazwie Zielony Gaj. Latami marzyli o Polsce, a dziś mają już dzieci i wnuki, którym przekazują jej historię i tradycję.

Poznajemy rodziny Marii i Bronisława, które z różnych powodów i z różnym skutkiem starają się powrócić do kraju oraz Babcię Lusię, która może być wzorem patriotyzmu dla niejednego Polaka. O ich historii i pragnieniach dowiadujemy się od nich samych, zaś pozostałych opowieści wysłuchamy z ust polskiego duchownego i siostry zakonnej, żyjących dziś jako misjonarze w Kazachstanie.

Każda pokazana historia jest pełna wzruszeń i emanuje tęsknotą za Ojczyzną. Niejednokrotnie ściska widza za gardło, zaś opowiadanie o dramatycznej rzeczywistości, z którą przyszło im się zmierzyć, stawia ich niemalże w pozycji bohaterów. Elementem spinającym trzy wątki dokumentu jest pielgrzymka, na którą co roku miejscowi Polacy udają się do polskiego kościoła w wiosce Kamyszynka, a nosi on nazwę Matki Boskiej Częstochowskiej….