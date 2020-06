Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie zaprasza na rekrutację!

Proszę przynieść następujące dokumenty:

Świadectwo dojrzałości na studia licencjackie,

(dyplom licencjacki na studia magisterskie); dowód osobisty (asmens tap. kort) lub paszport; zaświadczenie lekarskie (z dopisem “Mokytis ir sportuoti gali”); metryka urodzenia (gimimo liudijimas); Opłata rekrutacyjna – 23 Euro.

Można dokonać rejestracji poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irk.uwb.edu.pl/ samodzielnie, a po dokonaniu rejestracji w systemie IRK proszę wysłać pod adres rekrutacja@uwb.lt następujące dokumenty:

ankietę kandydata pdf ze zdjęciem (IRK)

Skan lub zdjęcia:

Świadectwa dojrzałości na studia licencjackie,

(dyplom licencjacki na studia magisterskie); dowodu osobistego (asmens tap. kort) lub paszportu; zaświadczenia lekarskiego (z dopisem “Mokytis ir sportuoti gali”); metryki urodzenia (gimimo liudijimas); Opłaty rekrutacyjnej – 23 Euro.

Gavėjo pavadinimas: BALSTOGĖS UNIVERSITETO FILIALAS „EKONOMIKOS-INFORMATIKOS FAKULTETAS“

Gavėjo sąskaitos numeris: LT59 7044 0600 0611 0812

Mokėjimo paskirtis: STOJAMOJI STUDIJŲ ĮMOKA (asmens kodas, vardas pavardė)

UWAGA!

Proszę wysłać wszystkie dokumenty razem i zapakować do rar albo zip, proszę także podpisać to swoim imieniem i nazwiskiem.

Etapy postępowania rekrutacyjnego w Filii UwB w Wilnie, Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

05.06- 22.08.2020 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

24.08.2020 r.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziału.

25-26.08.2020 r.