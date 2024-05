Festiwal Polskiej Muzyki w Szkole Muzycznej im. Balysa Dvarionasa

Festiwal prezentujący muzykę zagranicznych kompozytorów – to tradycyjny projekt Szkoły Muzycznej im. Balysa Dvarionasa, organizowany od wielu lat we współpracy z placówkami dyplomatycznymi rezydującymi na Litwie. Jego celem jest promocja i lepsze poznanie muzyki klasycznej zagranicznych kompozytorów. Dotąd szkoła zorganizowała festiwale muzyki japońskiej, izraelskiej, ukraińskiej, czeskiej, francuskiej, kazachskiej, rumuńskiej i in.

Podczas tegorocznego festiwalu, dedykowanego 30-leciu traktatu między Polską a Litwą o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, uczniowie i nauczyciele szkoły muzycznej zaprezentowali klasyczne utwory polskich kompozytorów.

Było to ważne i znaczące przedsięwzięcie mające na cele poszerzenie repertuaru przez pedagogów oraz zapoznanie uczniów szkoły z mniej znanymi utworami polskimi na fortepian, wokal, instrumenty smyczkowe i chór.

Udział w festiwalu wzięli uczniowie Szkoły Muzycznej im. Balysa Dvarionasa z klas fortepianu, wokalu, instrumentów smyczkowych i dętych. Do uczestnictwa w koncercie kwalifikacyjnym zarejestrowało się ponad 70 uczestników.