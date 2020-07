Festiwal muzyki carillonowej w Wilnie

W Wilnie rozpoczyna się IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Carillonowej. Będzie można posłuchać utworów granych przez największy na Litwie i Europie Środkowej carillon, mieszczący się na wieży kościoła Apostołów Filipa i Jakuba.

Koncertów najlepiej słuchać w ogrodzie przy kościele Św. Filipa i Jakuba oraz na placu Łukiskim, a osobom mieszkającym w pobliżu – z własnych balkonów.

Wszystkie koncerty odbędą się w środy od 8 lipca do 5 sierpnia. Wstęp wolny.

Program Festiwalu:



8 lipca godz. 19:00 Katarzyna Takao-Piastowska (Polska) wykona program „Lato i taniec i muzyka” – od Giuseppe Verdiego po aranżacje muzyki popularnej: João Gilberto, Manu Chao, Stevie Wonder;

15 lipca godz. 19:00 Richard de Waardt (Belgia) wykona program „Classic Carillon”: aranżacje utworów Metalliki, Davida Bowiego, The Beatles, Louisa Armstronga;

22 lipca godz. 19:00 Laura Marie Rueslåten (Norwegia) wykona program „At the Heart of the Carillon” – oryginalne dzieła napisane specjalnie na ten carillon przez Eugena Utena, Jefa Rottiersa, Géo Clementa, Johana Adriaenssena;

29 lipca godz. 19:00 Yuko Tajima (Japonia) wykona program „Muzyka japońska” – od muzyki klasycznej, tradycyjnej japońskiej po muzykę pop, a nawet muzykę do filmów animacyjnych;

5 sierpnia godz. 19:00 Anna Kasprzycka (Polska) zaprasza do wspólnego świętowania swoich urodzin – program nazywa się „Welcome to my birthday”. Z tej okazji artystka zagra swoje ulubione utwory takich wykonawców jak Philip Glasso, Domenico Scarlatti, zespół Queen i inne.

Relacja na żywo ze wszystkich koncertów – we środy od 8 lipca do 5 sierpnia o godz. 19.00 na koncie FB braci dominikanów: https://www.facebook.com/pages/category/Catholic-Church/Dominikanie-Wilno-1966842896964986/