Falkowski: Pomagamy spełniać marzenia s. Michaeli, bo ona spełnia marzenia innych

Rozmawiamy w dniu poświęcenia dziecięcego działu Hospicjum bł. Michała Sopoćki. Co ta uroczystość oznacza dla Pana, jako prezesa Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie?

Dla nas, jako Fundacji jest to ukoronowanie prawie dwuletniej drogi bardzo intensywnej współpracy, jaką z s. Michaelą prowadziliśmy, w celu utworzenia tego hospicjum dla dzieci. Nasza współpraca jest jednak o wiele dłuższa, trwa już przeszło cztery lata, podczas których wspieramy wileńskie hospicjum w jego codziennych potrzebach. Dla mnie osobiście jest to miejsce bardzo ważne. Mamy w fundacji taki zwyczaj, że każdy pracownik musi tu przyjechać, pobyć trochę, przyjrzeć się temu, jak s. Michaela pracuje, gdyż w ten sposób można się bardzo dużo nauczyć o sprawach, które są niezwykle ważne również w naszej misji. W 2019 r., gdy podsumowaliśmy minione 3 lata działalności FPPnW i chcieliśmy z tej okazji wręczyć nasze nagrody, nikt z nas nie miał wątpliwości, że to właśnie s. Michaela jest osobą, która naszą statuetkę powinna otrzymać. Siostra świadczy swoim życiem i pracą o miłosierdziu, również w jego polskim wymiarze, o ty, co my jako Polacy dajemy innym i przyczynia się do pogłębiania dialogu polsko-litewskiego.

W jaki sposób Fundacja będzie wspierać hospicjum w przyszłości?

Staramy się spełniać marzenia s. Michaeli, bo ona spełnia marzenia swoich podopiecznych i ich bliskich. W tych większych uczestniczymy z tak znaczącymi sponsorami jak PKN Orlen, te mniejsze realizujemy sami, lub przekonujemy do ich realizacji współpracujące z nami firmy i darczyńców. Również teraz przyjechaliśmy z niespodzianką. Kilka tygodni temu siostra powiedziała, że chciałaby mieć samochód na potrzeby hospicjum. Dzięki wsparciu Fundacji „Lotto” możemy ogłosić, że już na początku marca to marzenie się spełni. Mogę zapewnić, że na działalność, jaką na Litwie prowadzi s. Michaela, bardzo łatwo zbiera się pieniądze. Najlepiej świadczy o tym fakt, że w ciągu krótkiego czasu, różni darczyńcy, ludzie o otwartych sercach i dobrej woli, przekazali na konto Fundacji PPnW na bieżące potrzeby hospicjum przeszło 1,5 mln. zł.

Fot. Roman Niedźwiecki

Jakie inne marzenia Polaków na Wschodzie mogą być w ty roku spełnione za pośrednictwem Fundacji?

Tradycyjnie fundacja będzie działać w obszarze mediów, oświaty, wspierania instytucji kultury i ochrony zabytków. Już w tej chwili mogę poinformować, że otrzymaliśmy nie małe wsparcie na ukończenie naszego sztandarowego projektu, który realizujemy od trzech lat, czyli na renowację polskich kwater wojennych z 1920 r. na Wileńszczyźnie Wschodniej, czyli na Białorusi. Ukończymy je w symbolicznym roku – 100-lecia Bitwy Warszawskiej. Prowadzimy prace w Oszmianie, Holszanach, Wornianach, ale też nieco bardziej na południe, w Brzozówce, Nieświeżu, w Klecku i Brześciu. W sumie będzie to 16 kwater, kluczowych dla pamięci o czynie zbrojnym z tego okresu, gdzie spoczywają polscy żołnierze ze wszystkich części Rzeczpospolitej odradzającej się latach zaborów. Oczywiście jednym z filarów fundacji jest edukacja. Prowadzimy masę szkoleń, organizujemy wyjazdy, realizujemy również projekty inwestycyjne czy wypłacamy Bony Pierwszaka i rozdajemy słynne na całej Wileńszczyźnie plecaki z wyposażeniem dla pierwszoklasitów. Mogę powiedzieć, że na oświatę nasz planowany w tym roku program prac wynosi ok. 20 mln. zł. Mam nadzieję, że wiele z tych projektów uda się w pełni dofinansować i rozpocząć na przełomie maja i czerwca finansowanie, jednak najbardziej intensywnie działać będziemy zapewne w drugiej połowie roku. Staramy się uważnie wsłuchiwać w potrzeby, stąd w bieżącym roku zamierzamy zrealizować projekty, które zaproponowali mieszkańcy Wileńszczyzny, szczególnie w zakresie modernizacji zaplecza szkolnego czy w zakresie oferty szkoleniowej dla kadr szkolnych.